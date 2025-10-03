El uno por uno de River en la victoria ante Racing por Copa Argentina

River tuvo un muy buen partido frente a Racing en la Copa Argentina. El equipo que dirige Marcelo Gallardo tuvo un buen encuentro y eliminó al equipo de Avellaneda de la copa más federal de Argentina.
Así fue el rendimiento de sus jugadores.
- Franco Armani (7): buena actuación del arquero, que le atajó un buen mano a mano en el primer tiempo a 'Maravilla' Martínez y respondió bien siempre que lo exigieron. Además, estuvo sólido en el juego aéreo, una faceta de su juego en la que no destaca.
- Gonzalo Montiel (5): otro partido discreto del lateral derecho de River, que no aportó profundidad en ataque y que, por momentos, sufrió defensivamente en su sector.
- Lucas Martínez Quarta (6): en la primera mitad tuvo algunos errores al momento de achicar que dejaron a Martínez mano a mano con Armani. Sin embargo, logró redimirse en uno tapándole el tiro, y en el segundo tiempo logró brindar mayor seguridad a la última línea del equipo para sostener la victoria.
- Lautaro Rivero (5): no logró demostrar su solidez habitual y sufrió al disputar balones por arriba. Aún así, aguantó con carácter sobre el final los embates de los atacantes de Racing.
- Marcos Acuña (7): gran partido del lateral izquierdo del 'Millonario', que aportó toda su calidad en ofensiva (puso un gran pase en profundidad para la jugada del gol de River) y que no tuvo inconvenientes para defender las subidas del rival por su sector. Sobre el final, mantuvo cruces picantes con los futbolistas de la 'Academia'.
- Kevin Castaño (6): a pesar de que el mediocampo de River tuvo un mal partido en general, el colombiano logró aportar claridad por momentos durante la primera mitad. Ya en el complemento, con el encuentro más trabado y sin tanta circulación de la pelota, su labor se difuminó con el correr de las acciones.
- Juan Portillo (6): otro futbolista que levantó su rendimiento con el correr de los minutos después de un flojo arranque. Impecable de arriba (ganó todos los duelos aéreos que tuvo), destacó mucho más al incorporarse como un tercer zaguero sobre el final.
- Juan Fernando Quintero (4): se lo vio fastidioso, sin mucho contacto con la pelota y sin poder desequilibrar en la pelota parada. Aún así, de sus pies nació la jugada de gol tras un gran cambio de frente. De forma insólita, Gallardo decidió reemplazarlo en el entretiempo por Ignacio Fernández.
- Giuliano Galoppo (3): el ex Banfield desentonó en una mitad de cancha en la que no pudo encontrarse. Impreciso en los pases durante gran parte del duelo, se fue reemplazado a falta de diez minutos para el final por Matías Galarza Fonda.
- Facundo Colidio (7): el delantero tuvo un gran primer tiempo, pero su labor se fue apagando y salió a falta de cinco para el final por Miguel Borja. Clave en la jugada del gol al rebotar la pelota para Acuña y luego asistir a Salas, también tuvo dos ocasiones con remates desde afuera del área que pasaron muy cerca del arco defendido por Cambeses.
- Maximiliano Salas (8): la gran figura de la cancha. Rápidamente silenció todas las especulaciones de la previa con el gol que definió el partido a los cinco minutos de juego. Siempre molesto para los defensores rivales, tuvo un par de ocasiones que no logró concretar; también colaboró a enfriar las acciones para asegurar el triunfo en el final. Se retiró aplaudido por los hinchas del 'Millonario'.
- Ignacio Fernández (4): disputó toda la segunda parte pero no logró influir en el juego ni mejorar el flojo rendimiento del mediocampo de River.
- Matías Galarza Fonda (5): pudo demostrar un mejor nivel respecto de sus primeras presentaciones. Luchó en cada pelota en los minutos finales y ayudó a aguantar los embates de Racing.
- Miguel Borja (-): aparte de una pelota en el córner en la que no pudo asegurar la posesión, no tuvo acciones de relevancia en sus minutos sobre el terreno de juego.
- Santiago Lencina (-): ingresó a falta de dos minutos por Maximiliano Salas.