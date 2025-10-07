La racha de River que preocupa a Gallardo y que no puede revertir

Gallardo reconoció que River debe evitar las expulsiones

Nuevamente, River culmina un partido con más dudas que certezas y frente a Rosario Central quedó expuso que Marcelo Gallardo tiene un problema que le está costando resolver. Uno que se transformó en una constante desde el inicio de la temporada y que debe pulirlo para evitar que los demás equipos puedan aprovecharse. Algo que el conjunto rosarino supo usar de gran manera para quedarse con la victoria.

La crónica del encuentro expone que Juan Portillo vio la tarjeta roja después de comer dos faltas de amarilla frente a Ángel Di María y esto condicionó de gran manera el rendimiento de su equipo. Una expulsión que recuerda que "Maxi" Salas había sido expulsado en la fecha anterior tras propinarle insultos al juez de línea, de acuerdo a lo que figuró en el informe de la terna arbitral sobre la decisión de mandarlo al vestuario ante de tiempo.

Este accionar comienza a ser un verdadero dolor de cabeza para Marcelo Gallardo, porque en lo que va del 2025 a River le expulsaron 10 jugadores en distintas competencias. La lista expone a Enzo Pérez, Santiago Simón, Kevin Castaño, Lucas Martínez Quarta x2, Gonzalo Montiel, Giuliano Galoppo, Marcos Acuña, Maximiliano Salas y Juan Portillo. El exjugador de la Academia debe cumplir dos fechas de suspensión y no podrá sumar minutos ante Sarmiento.

Si bien, el equipo da muestras de carácter de que puede afrontar a los obstáculos que le surgen, no es lo mismo jugar con once que tener uno menos. Esto obliga a realizar un mayor gasto de energía, y quita la posibilidad de generar ciertas modificaciones con las variantes. Frente a Rosario Central, los cambios podrían haber sido otros si no hubiese sido necesario acomodar el puesto de volante central.

“Hay que hablar y ser inteligente, el jugador asimila, entiendo que están a mil, pero en partidos calientes hay que ser inteligentes, intentar tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, creo que es incómodo tener que jugar con un hombre menos y eso hace que suframos las consecuencias, hay que aprender“, expresó Marcelo Gallardo en conferencia sobre este problema.

Los lesionados

Además, se debe sumar que otro problemas comienza a ocupar la agenda deportiva y es la cantidad de jugadores lesionados que todavía no se encuentran recuperados. Algunos casos como los de Germán Pezzella, Giorgio Constantini y Agustín Ruberto demandan recuperaciones más extendidas en el tiempo porque disponen de roturas de ligamentos cruzados en la rodilla. El delantero podría estar casi para finales de octubres, mientras que los demás deben esperar hasta junio del 2026.

Por otro lado, el cuerpo médico comenzó a trabajar en la puesta a punto de "Maxi" Meza y Sebastián Driussi, que durante la semana van a intensificar las cargas con el fin de determinar si pueden regresar o no. Se estima que están cerca de conseguir el alta, y que podría tener minutos frente a Sarmiento pero ingresando desde el banco de suplentes.

Otro de los jugadores a recuperar es Enzo Pérez, pero en este caso se trata de un corte en la pierna que debe estar cicatrizado para que nuevamente tenga rodaje profesional. Hay que recordar que frente a Palmeiras fue reemplazado porque una acción de juego le produjo una herida que luego fue tratada con siete puntos de sutura.