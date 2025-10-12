Ascenso del fútbol argentino: así se juega el Reducido de la Primera Nacional 2025

Reducido de la Primera Nacional: cómo se juega y qué equipos participan.

La Primera Nacional entró en etapa de definiciones: la categoría más importante del ascenso del fútbol argentino ya disputa el Reducido para definir qué equipo ascenderá a primera división. Luego de la victoria de Gimnasia de Mendoza sobre Deportivo Madryn en la tanda de penales que lo convirtió en el primer equipo en subir a la Liga Profesional, ahora son 15 los clubes que competirán por el segundo cupo. Este fin de semana ya se disputaron los primeros encuentros y varios candidatos quedaron afuera de la pelea.

Este sábado, además de la derrota del elenco chubutense frente al 'Lobo mendocino', Atlanta y Gimnasia y Tiro de Salta obtuvieron su pase a la segunda ronda del Reducido. El cuadro de Villa Crespo, uno de los de mejor rendimiento en la etapa regular, goleó a Chaco For Ever en condición de local por 3 a 0; por su parte, los norteños le ganaron 2 a 0 a Temperley con dos goles convertidos sobre el final.

Los duelos restantes de la primera ronda se disputarán este domingo: Gimnasia de Jujuy igualó sin goles con San Miguel y logró clasificar gracias a la ventaja deportiva (que se aplica únicamente en esta instancia), mientras que Estudiantes de Caseros venció por la mínima a Deportivo Maipú. Por la noche, Tristán Suárez recibirá a Agropecuario en Ezeiza y Estudiantes de Río Cuarto hará lo propio con Patronato; la jornada la cerrarán Deportivo Morón y San Martín de Tucumán en un auténtico partidazo.

Cómo es el formato de disputa del Reducido de la Primera Nacional

Los clasificados al Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino son aquellos equipos que finalizaron entre 2do y el 8vo puesto en ambas zonas. En la primera fase, el mejor ubicado de un grupo jugará con el peor ubicado del otro (el 2do de la Zona A con el 8vo de la B, el 3ro de la A con el 7mo de la B, y así sucesivamente) a partido único; el mejor clasificado hará de local (en el caso de los quintos se define por posición en la tabla anual) y contará con ventaja deportiva en caso de haber empate tras los 90 minutos de juego.

En la segunda etapa, se le suma a los siete conjuntos que pasaron el perdedor de la final por el primer ascenso; en este caso, Deportivo Madryn. Esta instancia se juega a ida y vuelta, con el mejor posicionado definiendo la serie de local y también con ventaja deportiva al igual que en la primera fase; este mismo formato es el que tienen las semifinales. La final para definir el ascenso, por último, tiene las mismas reglas pero se define por penales en caso de existir una igualdad tras los dos cotejos.

Cómo son los cruces de la primera fase del Reducido de la Primera Nacional

Atlanta (2do Zona A) 3 - 0 Chaco For Ever (8vo Zona B).

(4to Zona A) 2 - 0 Temperley (6to Zona B).

(5to Zona B) 0 - 0 San Miguel (5to Zona A)*.

(3ro Zona B) 1 - 0 Deportivo Maipú (7mo Zona A).

(3ro Zona B) 1 - 0 Deportivo Maipú (7mo Zona A). Tristán Suárez (3ro Zona A) vs. Agropecuario (7mo Zona B).

Estudiantes de Río Cuarto (2do Zona B) vs. Patronato (8vo Zona A).

Deportivo Morón (4to Zona B) vs. San Martín de Tucumán (6to Zona A).

*Gimnasia de Jujuy clasifica a la siguiente fase por ventaja deportiva.