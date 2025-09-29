Venció a Boca y River, fue campeón y ahora jugará en la B Metropolitana del fútbol argentino

La inesperada crisis de un equipo que fue campeón nacional e internacional.

En algunas oportunidades, los clubes reciben una ayuda que los impulsa de gran manera y los puede llevar a ganar títulos locales y hasta en el plano internacional. Sin embargo, la suerte termina y de la peor forma como le sucedió a Arsenal de Sarandí que deberá sumar minutos en la Primera "B" Metropolitana a partir de la temporada 2026.

En el marco de la fecha 33 de la Primera Nacional, el conjunto de la provincia de Buenos Aires fue derrotado por Deportivo Madryn por 2-1 de visitante y esto marcó su descenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Algo que fue producto de que la cantidad de puntos disponibles no le permiten evitar la pérdida del cupo en la segunda división. Es por ello que ante Alvarado sumará minutos frente a sus hinchas a modo despedida.

Las estadísticas exponen que Arsenal desde su último descenso a la B en la temporada 2023, hasta el domingo 28 de septiembre, atravesó una enorme racha de resultados negativos. De hecho, se desprende que en tres temporadas sumó un total de 73 partidos y que sólo pudo quedarse con los puntos en 17 de ellos. Una efectividad del 23% que marca que después de 33 años regresará a una categoría que se encuentra compuesta por 21 clubes.

Arsenal descendió a la B Metro

Los títulos de Arsenal de Sarandí

Se trata el fin de un etapa llena de gloria para Arsenal que deberá rearmarse para estar nuevamente en la segunda categoría del fútbol argentino. Ya sea consagrándose campeón del Apertura, Clausura o ubicándose en puestos de privilegio en la tabla anual que le permiten acceder al reducido por el segundo ascenso. Antes de esta fatídico final, el "Viaducto" recolectó varios títulos.

Locales

Torneo Clausura 2012.

Copa Argentina 12/13*

Supercopa Argentina 2012.

*Lo particular de esta consagración es que la escuadra de Sarandí le ganó a San Lorenzo por 3-0 en la final y lo hizo en una sede que desde hace un tiempo dejó de albergar partidos como es el Estadio Bicentenario de la Ciudad de Catamarca.

Internacionales

Copa Sudamericana 2007*

Copa Suruga Bank 2008.

*La obtención de este certamen internacional fue bastante particular, porque la consagración se dio en la Argentina frente a un gigante como es el América de México que fue superado gracias a la regla del gol de visitante. El global expuso un empate 4-4, pero la cantidad de goles marcados por Arsenal en tierras aztecas le dieron el título en el Cilindro de Avellaneda.

Gustavo Alfaro, el gran ídolo de Arsenal

La carrera de "Lechuga" como entrenador en el fútbol argentino expone una enorme trayectorias entre clubes de Primera y del Ascenso. Sin embargo, hay uno en donde va a ser recordado por la eternidad, debido a que logró darle una gran felicidad a los hinchas. Las consagraciones en la Copa Sudamericana y los títulos locales de las temporadas 2012 y 2013 le permitieron al DT dar sus primeras vueltas y que Arsenal otenga sus estrellas.