El impresionante gol de arco a arco en el Ascenso que desató la locura en San Telmo

El increíble gol de arco a arco de San Telmo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

En la Primera Nacional del fútbol argentino se dio una situación que va a quedar en la historia. En el partido entre San Telmo y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el arquero del "Candombero" marcó un gol de arco a arco y desató la locura en plena lluvia.

Cuando el local ya ganaba 1 a 0 en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, de repente sucedió algo totalmente inesperado. Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, sacó desde su área buscando a sus delanteros, pero cuando la pelota cayó sobre el césped picó de forma tan violenta que superó al portero Milton Álvarez y se transformó en un golazo.

Sorprendidos por lo que había sucedido, todos los jugadores de "Telmo" fueron corriendo a festejar con Enrico, también shockeado por lo que acababa de realizar. El arquero, de 23 años, surgido en Colón de Santa Fe, marcó su primer gol en Primera y entró en la historia con un gol inédito.

La acción llegó tan solo cuatro minutos después de que el conjunto dirigido por "Chaucha" Bianco se pusiera en ventaja, gracias a un cabezazo del capitán Nicolás Morro, que tras un centro se hizo fuerte en la altura y puso en ventaja a su equipo.

*Noticia en desarrollo.