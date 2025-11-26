Las 8 mejores playas de Brasil para recibir el Año Nuevo junto al mar.

Hay algo especial en despedir el año con los pies en la arena y el sonido del mar de fondo. Para muchos argentinos, recibir el Año Nuevo mirando el amanecer desde la playa es un anhelo. Brasil es una buena opción para volverlo real. Para quienes ya están organizando dónde brindar el 31, a continuación compartimos las 8 mejores playas del país vecino para recibir el 2026 junto al mar.

Las 8 mejores playas de Brasil para arrancar el 2026 junto al mar

Muchos argentinos eligen recibir el Año Nuevo en Brasil.

Copacabana (Río de Janeiro)

El clásico de los clásicos. El 31 de diciembre, Copacabana se llena de gente que se acerca a disfrutar de shows musicales, eventos gratuitos y un espectáculo de fuegos artificiales que es famoso en todo el mundo. Este año, además, se suma un show de drones que promete iluminar todo el cielo carioca. La playa, con su emblemático paseo ondulado en blanco y negro y sus aguas frescas, se vuelve el punto central de las celebraciones en Río.

Playa dos Nativos (Bahía)

En Trancoso, esta playa es la más cercana al centro del pueblo y una de las preferidas de quienes visitan la zona. Con el mar sereno y un paisaje que cambia completamente con la marea baja, es ideal para sacarse fotos y pasar el día. Para Año Nuevo, la fiesta se reparte entre la playa y el famoso Quadrado, donde los fuegos artificiales y la música acompañan hasta después de la medianoche.

Playa de Jericoacoara (Ceará)

Jericoacoara tiene un ambiente relajado que la hace única. La celebración de fin de año suele concentrarse en la arena, donde bares y paradores ofrecen música en vivo y un clima muy descontracturado. También hay fuegos artificiales que se reflejan en el mar y le dan un toque especial a la noche. Es una zona con mucha oferta gastronómica y un movimiento que se extiende hasta la madrugada.

Playa de Geribá (Río de Janeiro)

Ubicada en Búzios, Geribá combina una larga franja de arena con sectores perfectos para hacer deporte y otros donde el mar es más tranquilo. Es muy buscada por surfistas, pero también por quienes quieren vivir una noche de fiesta junto al mar. Además del show de fuegos artificiales, muchos beach clubs organizan celebraciones propias.

Playa Central (Santa Catarina)

Balneário Camboriú tiene una de las fiestas más grandes del país. En su playa Central, que se extiende casi 7 kilómetros, se monta un espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos que se lanza desde barcazas y muelles. La famosa noria funciona como reloj gigante para marcar la cuenta regresiva y este año habrá un artista internacional invitado. La infraestructura de la zona es excelente, ideal para quienes buscan comodidad.

Playa de Pipa (Rio Grande do Norte)

Pipa es una mezcla de naturaleza, tranquilidad y fiesta. Rodeada de acantilados, vegetación y un mar cálido, es un destino muy elegido por jóvenes y viajeros de todo el mundo. Para fin de año, las discotecas y bares preparan fiestas especiales y el Festival Let’s Pipa se convirtió en uno de los planes más buscados del noreste brasileño.

Playa Grande (São Paulo)

En Ubatuba, Playa Grande es amplia, familiar y con mucha vida durante todo el día. Para Año Nuevo mantiene un clima más tranquilo que otros destinos, aunque no faltan los shows musicales y los eventos en los quioscos. Lo distintivo es que los fuegos artificiales son silenciosos, por una ley local que prohíbe el estruendo.

Playa dos Carneiros (Pernambuco)

Reconocida por sus aguas transparentes y su postal de cocoteros y bancos de arena, Playa dos Carneiros es un clásico del nordeste. Allí se realiza el Réveillon Carneiros, una fiesta que convoca a miles de personas con bandas, DJs y estructuras montadas directamente sobre la playa. El entorno paradisíaco hace que el inicio del año sea inolvidable.