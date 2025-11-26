Escapadas para hacer en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 cerca de Buenos Aires: las mejores 7 propuestas

Las fiestas están cada vez más cerca y este año podés cambiar los clásicos festejos de Navidad y Año Nuevo con una escapada. Lo mejor es que no hay que viajar mucho para alejarse de la ciudad y cambiar de entorno porque la provincia de Buenos Aires tiene destinos con paisajes increíbles para desconectar y recibir el 2026 renovado.

Qué escapadas hacer en Navidad y Año Nuevo cerca de Buenos Aires: las mejores propuestas

Para quienes buscan una experiencia diferente sin tener que pasar horas en la ruta, hay destinos bonaerenses playeros o de campo perfectos para pasar las fiestas este año. La inteligencia artificial de Google, Gemini, seleccionó siete propuestas variadas ideales para empezar el 2026 es con una gran escapada.

1. San Antonio de Areco: Nochebuena en el campo

Es el destino ideal si buscás una celebración con sabor a historia y tradición. Areco ofrece la posibilidad de alojarte en estancias rurales históricas que suelen organizar cenas de Nochebuena y Año Nuevo espectaculares, con menús que rescatan lo mejor de la cocina criolla, espectáculos folclóricos y un entorno natural inigualable. También podés pasear a caballo, visitar el Museo Las Lilas y disfrutar de la paz del campo.

Distancia Aproximada: 120 km.

San Antonio de Areco es el destino ideal para celebrar las fiestas en un ambiente natural y con días de campo

2. Sierra de la Ventana

Si preferís cambiar la costa o el llano por las sierras, este es el lugar. El clima es notoriamente más fresco, lo que hace las cenas de fin de año mucho más agradables. Podés pasar el día haciendo senderismo al explorar el Parque Provincial Ernesto Tornquist y, al caer la noche, disfrutar de los fuegos artificiales (donde estén permitidos) desde una cabaña con vistas. Es un destino perfecto para una escapada de 3 o 4 días.

Distancia Aproximada: 550 km (Ideal para una escapada más extensa).

3. Cariló / Pinamar Norte

Es la opción sofisticada de la costa atlántica. A diferencia de las ciudades más masivas, Cariló ofrece un ambiente de bosque y mar que invita a la tranquilidad. Los hoteles boutique y aparts suelen ofrecer paquetes de Fiestas muy completos con cenas gourmet y acceso a playas menos concurridas. Podés recibir el año nuevo con los pies en la arena de forma distinguida.

Distancia Aproximada: 360 km.

4. Chascomús

Si te gusta la pesca o las actividades náuticas, Chascomús es tu destino. Podés alquilar una casa o cabaña con vista a la famosa laguna y armar tu propia celebración al aire libre. Muchos hoteles organizan asados especiales para la cena de fin de año. Es una alternativa tranquila y económica para pasar unas fiestas relajadas disfrutando de los atardeceres.

Distancia Aproximada: 120 km.

En Chascomús se puede alquilar una cabaña con vistas a la leguna y disfrutar de una fiestas diferentes

5. Spa y Hotelería de Lujo

Si la idea es no moverte mucho y que te mimen, podés optar por un hotel de alta gama en la zona norte como Los Cardales. Estos complejos suelen armar paquetes 'All Inclusive' para las Fiestas, con animación, pileta, acceso a spa y, por supuesto, cenas de gala de altísimo nivel. Es la opción ideal para desconectar por completo sin salir de la comodidad y el lujo.

Distancia Aproximada: 60 km.

6. Tigre y Delta del Paraná

Una escapada cercana que se siente lejana. Podés alquilar una cabaña o lodge en el Delta y pasar una Nochebuena o Fin de Año rodeado de agua y vegetación. La experiencia de llegar en lancha y celebrar con la tranquilidad del río es inigualable. Muchos restaurantes isleños ofrecen menús especiales, transformando tu celebración en una aventura fluvial exclusiva.

Distancia Aproximada: 30 km.

El Tigre invita a pasar las fiestas en un ambiente de desconexión total

7. Colonia del Sacramento (Uruguay)

Para una escapada internacional rápida y encantadora. Es ideal si buscás un cambio de aire completo sin grandes traslados. Sus calles empedradas y arquitectura colonial son el escenario perfecto para una cena romántica o familiar diferente. La Nochebuena y el Año Nuevo uruguayo tienen un encanto particular, y la cercanía permite ir y volver en pocos días, viajando cómodamente en ferry.