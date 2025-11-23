A una hora y media de CABA: el pueblo perfecto para una escapada gastronómica en el día

Carlos Keen se encuentra a una hora y media de CABA y es perfecto para una escapada gastronómica en el día

Buenos Aires tiene muchísimos destinos increíbles para hacer una escapada corta y disfrutar de un día del fin de semana alejados de la ciudad, entre las mejores opciones se encuentra Carlos Keen: un lugar clave para quienes buscan rodearse de naturaleza y comer algo rico.

Qué se puede hacer en Carlos Keen: el pueblo a solo una hora y media de CABA

Ubicado en el partido de Luján, Carlos Keen ganó popularidad en el último tiempo por sus propuestas para pasar el día en un entorno rural y relajado sin tener que viajar muy lejos de la ciudad de Buenos Aires.

La localidad bonaerense es conocida por sus históricas casonas de adobe y ladrillo que se transformaron en restaurantes y pulperías perfectos para disfrutar de platos típicos argentinos. Es el lugar perfecto para disfrutar de buenos asados, pastas caseras, embutidos y dulces regionales.

En Carlos Keen se puede disfrutar de una buena escapada gastronómica o recorrer los senderos arbolados

De pequeña extensión, solo alcanza a 6 a 8 cuadras de largo por 2 a 4 de ancho, el pueblo tiene unos 500 habitantes y ofrece un entorno tranquilo con caminos para recorrer, ya sea a pie o bicicleta, o descansar rodeados de naturaleza.

Además, el pueblo tiene ciertos lugares claves para conocer como el templo San Carlos Borromeo, la antigua estación de tren y el Museo de Maquinaria Rural, donde se exhiben herramientas vinculadas a la historia agrícola de la región. Quienes buscan una experiencia de mayor conexión con la naturaleza y los animales pueden encontrar propuestas como la granja Mirador al Sur, donde se produce miel y gírgolas, o el Jardín de Noideée donde hay caminos arbolados para descansar.

¿Cómo llegar a Carlos Keen?

El pueblo queda a 88 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede llegar fácilmente de la siguiente manera: