A una hora y media de CABA: el pueblo perfecto para una escapada gastronómica en el día

Buenos Aires tiene muchísimos destinos increíbles para hacer una escapada corta y disfrutar de un día del fin de semana alejados de la ciudad, entre las mejores opciones se encuentra Carlos Keen: un lugar clave para quienes buscan rodearse de naturaleza y comer algo rico.
Qué se puede hacer en Carlos Keen: el pueblo a solo una hora y media de CABA
Ubicado en el partido de Luján, Carlos Keen ganó popularidad en el último tiempo por sus propuestas para pasar el día en un entorno rural y relajado sin tener que viajar muy lejos de la ciudad de Buenos Aires.
La localidad bonaerense es conocida por sus históricas casonas de adobe y ladrillo que se transformaron en restaurantes y pulperías perfectos para disfrutar de platos típicos argentinos. Es el lugar perfecto para disfrutar de buenos asados, pastas caseras, embutidos y dulces regionales.
De pequeña extensión, solo alcanza a 6 a 8 cuadras de largo por 2 a 4 de ancho, el pueblo tiene unos 500 habitantes y ofrece un entorno tranquilo con caminos para recorrer, ya sea a pie o bicicleta, o descansar rodeados de naturaleza.
Además, el pueblo tiene ciertos lugares claves para conocer como el templo San Carlos Borromeo, la antigua estación de tren y el Museo de Maquinaria Rural, donde se exhiben herramientas vinculadas a la historia agrícola de la región. Quienes buscan una experiencia de mayor conexión con la naturaleza y los animales pueden encontrar propuestas como la granja Mirador al Sur, donde se produce miel y gírgolas, o el Jardín de Noideée donde hay caminos arbolados para descansar.
¿Cómo llegar a Carlos Keen?
El pueblo queda a 88 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede llegar fácilmente de la siguiente manera:
- En automóvil: a través de la Ruta Nacional N.º 7 a Luján y bajar por el kilómetro n.º 72, el camino señalizado te guía hacia el pueblo rural. El trayecto dura alrededor de una hora y 15 minutos, aunque puede variar de acuerdo al tráfico.
- Transporte público: se puede viajar en tren desde Once hasta la estación de Luján, utilizando la línea Sarmiento. Desde allí, se puede combinar con un colectivo interurbano o tomar un taxi/remis hasta Carlos Keen, que está a unos 15 kilómetros.