Cuándo cobro en Neuquén el aguinaldo de diciembre 2025: la fecha confirmada

Aguinaldo en Neuquén confirmado

El Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre vuelve a ubicarse en el centro de la atención de los trabajadores registrados de Neuquén, especialmente por una pregunta concreta: cuánto se cobra de aguinaldo y cómo se calcula. De acuerdo con la normativa nacional vigente, la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse hasta el 18 de diciembre de 2025.

La legislación laboral prevé una prórroga administrativa de hasta cuatro días hábiles, por lo que el plazo máximo para que empleadores, empresas y organismos estatales efectúen el depósito del SAC se extiende hasta el 23 de diciembre de 2025. Este esquema rige tanto para el sector privado neuquino como para los trabajadores de la administración pública provincial y municipal, además de jubilados y pensionados que cobran a través del sistema previsional.

Aguinaldo en Neuquén con fecha confirmado

En Neuquén, el pago del aguinaldo suele coordinarse con los cronogramas oficiales de haberes en el sector público, mientras que en el ámbito privado queda a cargo de cada empleador, siempre dentro de los plazos legales establecidos.

El monto del Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración bruta mensual percibida durante el semestre comprendido entre julio y diciembre de 2025. Para determinar cuánto corresponde cobrar, no se toma un promedio de salarios, sino el mes en el que el trabajador haya tenido el ingreso más alto.

En ese cálculo se incluyen el sueldo básico, las horas extras habituales, las comisiones y los adicionales por convenio u otros conceptos remunerativos. Quedan excluidos los pagos no remunerativos o extraordinarios. En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Aguinaldo en Neuquén

Quiénes cobran el aguinaldo en Neuquén

El pago corresponde a:

Trabajadores registrados del sector público y privado.

Jubilados y pensionados bajo el SIPA.

Empleados provinciales y municipales con vínculo formal.

Quedan excluidos trabajadores informales, monotributistas y profesionales independientes, salvo casos puntuales establecidos por convenio. El SAC tiene los mismos aportes y deducciones que el salario mensual (jubilación, PAMI, obra social y aportes sindicales). Además, si el sueldo de diciembre resulta mayor que el utilizado como base para calcular el aguinaldo, el empleador debe pagar la diferencia en enero.

Qué está incluido en el aguinaldo

Los aportes y deducciones del aguinaldo son los mismos que se aplican al salario: contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y aportes sindicales según convenio. Si el sueldo del mes del pago supera al que se tomó como base para el cálculo, la normativa obliga al empleador a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea enero o julio.

En cuanto a quiénes están incluidos, todos los empleados en relación de dependencia cuentan con este derecho, tanto del ámbito público como privado, además de jubilados y pensionados. La ley también prevé excepciones sectoriales: la norma 24.467, destinada a pymes, habilita a que algunos convenios colectivos permitan dividir el aguinaldo en tres cuotas, siempre que esté pactado explícitamente. Un caso concreto es el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, donde los pagos se distribuyen cada cuatro meses.