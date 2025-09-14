Queda a poco más de 1 hora de Capital Federal y combina historia, tradición gauchesca y gastronomía

La escapada ideal a poco más de una hora de Capital Federal.

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires -una hora y media en auto dependiendo del punto de salida y el tránsito—, se encuentra San Antonio de Areco, un pueblo que combina naturaleza, buena gastronomía y tranquilidad. Es perfecto si querés desconectarte un sábado o domingo sin viajar demasiado, para respirar otro aire en una escapada ideal de fin de semana.

Qué hacer en San Antonio de Areco

Una vez en Areco, los paseos por el casco histórico son esenciales: callecitas adoquinadas, casas coloniales, veredas arboladas, la plaza principal con sus esculturas y monumentos. El Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes” es parada obligatoria para conocer la vida en el campo, las costumbres gauchas, el escritor de Don Segundo Sombra y objetos históricos que relatan ese mundo.

Las pulperías antiguas -en especial La Blanqueada- son otro atractivo: lugares donde se mantiene la atmósfera de campo, con música, mate, tortas fritas o platos criollos. Además, visitar talleres de artesanos locales (plateros, cuero, tejido, cerámica) aporta sabor humano, una mirada artesanal que muchas veces se pierde en otros destinos.

Actividades en la naturaleza

A pocos kilómetros del centro, se encuentran varias estancias típicas donde se pueden hacer caminatas, cabalgatas, paseos en carruaje e incluso participar en actividades relacionadas con la vida rural (trabajos de campo, demostraciones artesanales). Estancias como El Ombú, La Bamba, La Porteña y La Cinacina ofrecen servicios de día de campo y alojamiento.

También es lindo aprovechar la ribera del río Areco, caminar por los parques y plazas como Plaza Arellano y Plaza Belgrano, entre otras. Usar los puentes antiguos como el Puente Viejo, subir al mástil del centro o simplemente perderse caminando y absorbiendo la calma del lugar.

Dónde comer y dormir

Para almorzar o cenar, hay varios restaurantes que ofrecen platos típicos como asados criollos, empanadas, parrilladas, además de cocina regional con productos de campo. Las estancias ofrecen servicios ganaderos, gastronomía local y alojamiento en ambientes rústicos con comodidades modernas. Hay hosterías, posadas y estancias que permiten quedarse a pasar la noche si querés alargar la escapada.

Cómo llegar desde Capital Federal hacia San Antonio de Areco

Partiendo desde Capital Federal, lo más directo es tomar la Autopista Panamericana hacia el norte, luego ramal Pilar, hasta empalmar con la Ruta Nacional 8, que te lleva hasta San Antonio de Areco. Es bueno salir temprano para evitar tránsito pesado. Si preferís transporte público, hay líneas de colectivo de larga distancia o servicios de buses desde Retiro dependiendo de la oferta del día.