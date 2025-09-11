La ciudad de los pescadores a menos de una hora del Obelisco

El distrito ubicado a menos de una hora del microcentro porteño se consolida como eje turístico central de la región metropolitana.

Acaso una de las opciones predilectas al momento de idear una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires, Escobar aparece siempre como el destino ideal por su nutrida oferta de atractivos.

Ya sea para recorrer sus senderos en la Reserva Natual Educativa Ingeniero Maschwitz o el Palacio Municipal con el sello característico de Francisco Salamone, el distrito bonaerense ubicado a menos de una hora del Obelisco porteño se consolida como eje turístico central de la región metropolitana.

¿Qué visitar en Escobar?

Escobar ofrece más de 10 opciones turísticas para los visitantes que la elijan, siendo el Jardín Japonés, el Mercado de Paraná y el Bioparque Temaikèn los imperdibles.

También gana espacio la gastronomía con su “Mercado de Maschwitz” y celebraciones únicas, como la Fiesta Provincial del Pollo al Barro, que se lleva a cabo una vez al año y donde se consagra al mejor cocinero local.

Nacida en 1989 y organizada por la Comisión Popular “Fiesta del Pollo al Barro de Escobar" con motivo de brindar un movimiento integral en deportes, recreación y cultura para la región del Delta, busca colaborar culturalmente con las cooperadoras de escuelas y de hospitales ribereños.

Escobar, refugio de las artesanías de pescadores

Inaugurado en diciembre de 2020, el Mercado del Paraná escobarense nace como refugio de ciento de emprendimientos locales y regionales que ofrecen productos de proximidad de carácter natural, orgánico y ecológico tales como ropa, alimentos, plantas y artesanías.

El proyecto forma parte del programa Escobar Sostenible, donde además de poder adquirir artículos de excelente calidad y precio, se puede disfrutar de la naturaleza del lugar cada sábado, domingo y feriados de 11:000hs a 18:00hs.

También ofrece espectáculos y charlas en un escenario a la orilla del río para sumar música y diversión, mientras que, en el sector de Islas y Delta del Paraná, se puede realizar salidas en kayaks, canotaje, tirolesas y disfrutar también de excursiones de paintball.

¿Cómo llegar a Escobar?

La opción más directa para llegar a Escobar desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar la autopista Panamericana (Acceso Norte), ramal Escobar. En vehículo particular, el trayecto demora entre 50 y 70 minutos.

Quienes prefieran el transporte público pueden abordar el tren Mitre desde Retiro hasta la estación Mitre, combinar con el ramal Villa Ballester–Zárate y descender en Escobar.

Otra alternativa es tomar el colectivo 60 (ramal largo), que conecta el centro porteño con la zona norte del conurbano, incluyendo Escobar.