Tiene los sánguches que le gustan a Scaloni: cómo es el pueblito oculto de Córdoba que visitó el DT de la Selección

Cuál es el pueblo escondido de Córdoba que visitó Scaloni y es furor por sus sánguches.

Argentina cuenta con un sinfín de rincones ideales para poder hacer una escapada de fin de semana. En este caso, hay un pueblito que es conocido no solo por sus famosos sánguches de jamón crudo y queso sobre pan casero, sino porque fue elegido en más de una oportunidad por el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para pasar unos días a puro descanso.

En el corazón del Valle de Paravachasca, a tan solo 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra Falda del Carmen, una pequeña comuna que, a pesar de su tamaño, ha ganado notoriedad gracias a un lugar muy especial: el Almacén Quito. Este establecimiento, que funciona desde hace más de 50 años, se convirtió en una parada obligatoria para turistas, ciclistas y, recientemente, para figuras del deporte como Lionel Scaloni, el director técnico campeón del mundo con la Selección Argentina.

Falda del Carmen pueblo que visitó Scaloni.

El Almacén Quito, ubicado sobre la Ruta Provincial E-96, es famoso por sus sánguches "ruteros", elaborados al momento con ingredientes de primera calidad. Con 16 variedades disponibles, el más solicitado es el de jamón crudo y queso, servido en pan casero con manteca. Cada sándwich, que puede pesar hasta medio kilo, es preparado con al menos 200 gramos de fiambre y 100 gramos de queso, lo que garantiza una experiencia gastronómica única.

La historia de Almacen Quito de Falda del Carmen, el pueblo visitado por Lionel Scaloni

La historia del lugar comenzó en los años 70, cuando Juan Manuel Arias, conocido como "Don Quito", y su esposa María Esther Sánchez, decidieron abrir el primer comercio en la zona. A lo largo de los años, el negocio ha sido atendido por la familia Arias, quienes continúan con el legado de sus padres. Actualmente, Marcos, Rubén y Silvana, hijos de Don Quito, son los encargados de mantener viva la tradición del almacén.

El 2 de junio de 2023, el Almacén Quito recibió una visita inesperada: Lionel Scaloni, acompañado de otros ciclistas, hizo una parada para degustar los famosos sándwiches. Durante su visita, Scaloni charló durante más de una hora con Don Quito, quien se mostró emocionado por la presencia del director técnico de la Selección. Como recuerdo de ese encuentro, Scaloni firmó una camiseta que ahora adorna las paredes del almacén.

Además de su popularidad entre los turistas, el Almacén Quito ha logrado récords de ventas, alcanzando hasta 718 sándwiches vendidos en un solo día. Este éxito se debe a la calidad de sus productos y al boca a boca que ha convertido al lugar en un destino gastronómico en la región.