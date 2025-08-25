Durísimo comunicado de Independiente sobre sus barras: "25 delincuentes serán expulsados"

Comunicado oficial de Independiente sobre sus barrabravas.

Independiente publicó un durísimo comunicado sobre sus barrabravas tras el caos contra Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025, e informó que los 25 delincuentes que ya fueron identificados serán expulsados. El club de Avellaneda pudo detectar a los violentos que actuaron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y en breve los echará oficialmente como socios de la institución.

A través de los canales formales de sus redes sociales, el "Rey de Copas" fue contundente en este sentido, más allá de que no realizó una autocrítica con relación a la zona liberada por la Seguridad, en connivencia con los barras, y al accionar deficitario de la entidad roja como club organizador. En resumen, sostuvo que fue un trabajo coordinado con la APreViDe (Agente de Prevención de la Violencia en el Deporte) para concluir que 25 barras "serán expulsados de manera inmediata" como socios, como consecuencia de haber ingresado a la tribuna visitante para agredir, desnudar, golpear y violentar de todas las formas posibles a unos 20 hinchas del conjunto chileno que todavía quedaban en el lugar luego de que la Policía evacuara a los barras trasandinos.

El comunicado de Independiente para anunciar que echará a 25 socios barrabravas que agredieron a hinchas de la U. de Chile

El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo en conjunto con APreViDe, ya fueon identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles.

Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar con todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol.

Comunicado oficial de Independiente sobre sus barrabravas.

La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad hasta lograr con la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente.

Nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores.

Club Atlético Independiente.

¿Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile?

Quienes empezaron con la violencia fueron los barrabravas chilenos, que lanzaron de todo hacia una de las tribunas del "Rojo" desde los 15 minutos del primer tiempo aunque, en principio, los locales no respondieron. Sin embargo, en el entretiempo la cuestión se complicó, algunos seguidores del "Rey de Copas" empezaron a reaccionar y a los dos minutos del complemento llegó la situación que detonó todo: una bomba de estruendo lanzada por un hincha de la U. de Chile estalló en la grada local.

A partir de allí, la situación se desmadró completamente, la Seguridad evacuó a los fanáticos chilenos de la tribuna y, cuando todavía quedaban alrededor de 20 de ellos en el lugar, la Policía les liberó la zona a los barrabravas locales para ingresar a la grada visitante. En ese sitio, les hicieron de todo a los trasandinos: los golpearon, a uno de ellos lo obligaron a tirarse al vacío, los desnudaron y les pagaron patadas, entre otras cosas.

Aunque la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) quería seguir el partido a toda costa, no les quedó más remedio que cancelar el encuentro y ahora definirá en los escritorios las sanciones para ambos clubes. Si bien los rumores indican que los dos serían descalificados del torneo y que habrá otras penas, la entidad que rige el fútbol sudamericano todavía no se pronunció al respecto y sólo informó que lo que resta del encuentro directamente no volverá a disputarse. Los responsables son todos: la Seguridad local, la Conmebol y la dirigencia de Independiente aparecen como los principales apuntados.