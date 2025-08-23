Horas claves para Independiente: aceptó el pedido de reprogramar el duelo vs. Platense

A días de los violentos enfrentamientos ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, durante la vuelta de octavos de final en Copa Sudamericana, se definió que el partido contra Platense por el Torneo Clausura sea reprogramado luego del pedido realizado por la APREVIDE. Si bien, en un primer momento, se sugirió la posibilidad de que el "Rojo" sea local en otra cancha sin público, esto no sucederá ya que esperan hacerlo en su estadio y con su gente.

"Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la APREVIDE para postergar el partido ante el Club Atlético Platense y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo", manifestaron en sus redes sociales.

NOTA EN DESARROLLO