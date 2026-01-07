¿Llueve hoy? El pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 7 de enero

El ambiente caluroso se sostendrá durante toda la jornada, con escasos cambios térmicos y una sensación de calor que se intensificará en las horas centrales del día.

La jornada del miércoles se presenta con condiciones típicas del verano en la provincia. El pronóstico del tiempo anticipa un escenario marcado por el calor, la nubosidad variable y la posibilidad de lluvias. El clima en Córdoba mantiene el foco en la evolución de las temperaturas y el comportamiento del clima durante el día.

Clima en córdoba: panorama general para este miércoles 7 de enero 2026

El clima en Córdoba atraviesa un período de estabilidad térmica, con registros elevados que se sostienen a lo largo de la semana. Para este miércoles 7 de enero, el escenario estará dominado por un ambiente caluroso, con poco cambio de temperatura respecto de días anteriores y una sensación térmica que podría resultar intensa durante las horas centrales.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, una condición que ayudará a moderar levemente el impacto del sol en las primeras horas. Sin embargo, el aumento progresivo de la temperatura se hará notar hacia el mediodía, en un contexto típico del verano mediterráneo cordobés.

Pronóstico del tiempo: temperaturas y sensación térmica

Según los datos disponibles, la temperatura mínima prevista es de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 37 grados. Estos valores confirman un día caluroso, con escasa variación térmica respecto de jornadas previas.

El pronóstico del tiempo indica que el calor será protagonista durante gran parte del día, especialmente en horas de la tarde. La combinación de altas temperaturas y nubosidad parcial puede generar una sensación térmica elevada, sobre todo en zonas urbanas donde el calor suele intensificarse.

Durante la noche, el descenso de la nubosidad favorecerá un ambiente algo más estable, aunque sin un alivio térmico significativo. Las temperaturas se mantendrán relativamente altas incluso después de la puesta del sol.

Probabilidad de lluvias y evolución del cielo

Uno de los puntos a seguir de cerca dentro del pronóstico del tiempo es la probabilidad de lluvias, que se ubica en torno al 70%. Esta condición sugiere la posibilidad de precipitaciones aisladas o chaparrones, principalmente durante la primera parte del día o en horas de la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a despejarse hacia la tarde y la noche. El descenso de la nubosidad será gradual, lo que permitirá momentos de mayor insolación en el tramo final de la jornada.

Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima elevada y una máxima que rondará valores altos, reforzando un escenario de calor persistente típico del mes de enero.

Si bien las lluvias no se presentarían de manera generalizada, la inestabilidad es un factor a considerar dentro del clima en Córdoba, especialmente en sectores donde suelen desarrollarse tormentas de corta duración durante el verano.

Vientos y condiciones ambientales

En cuanto al viento, se espera una circulación leve del sector sur, con velocidades cercanas a los 6 km/h. Esta condición no aportará un alivio térmico significativo, pero sí contribuirá a una leve renovación del aire en algunos momentos del día.

El contexto general del clima para este miércoles estará marcado por el calor persistente, la nubosidad variable y una atmósfera algo inestable. Se trata de un escenario típico de enero en Córdoba, donde las altas temperaturas y las lluvias intermitentes suelen alternarse a lo largo de la semana.

De esta manera, el clima en Córdoba continúa mostrando rasgos propios del verano, con un miércoles que combinará calor intenso, cielo cambiante y la posibilidad de precipitaciones aisladas.