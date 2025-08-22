Chau cancha de Independiente: salió la primera sanción oficial tras los incidentes U de Chile

Sufre Vaccari: la primera sanción oficial para Independiente tras los incidentes

Horas después de los violentos incidentes en cancha de Independiente, durante el cruce ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el "Rojo" afronta una dura sanción y es la primera de manera oficial. Por supuesto, todo lo sucedido el pasado miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini tuvo mucha repercusión y no es para menos. Mientras se espera que la Conmebol resuelva qué pasará con ambos clubes, ahora Julio Vaccari y compañía tendrán que ocuparse de otro tema relacionado al próximo partido.

Es que el elenco de Avellaneda iba a recibir este domingo 24 a Platense en el mencionado recinto pero finalmente no lo hará. Desde la institución todavía no informaron dónde será este encuentro ni el mencionado cambio pero Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se encargó de comunicarlo en una reciente entrevista y generó preocupación en el club. De esta manera, los hinchas aguardan una definición al respecto teniendo en cuenta la cercanía del cotejo en cuestión.

En diálogo con Radio 10, el funcionario del gobierno provincial aseguró que el "Rojo" no podrá jugar en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini contra Platense porque "el fiscal pidió la clausura del estadio porque además hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna así que va a haber pericias". De esta manera, el ministro dejó en claro que el encuentro no tendrá lugar en dicha cancha, por lo que seguramente en las próximas horas se sabrá dónde se desarrollará este duelo correspondiente a la sexta fecha del campeonato doméstico.

Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre el "Rojo" y el "Calamar" se disputará este domingo 24 de agosto desde las 20.30 con estadio a definir por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro será Facundo Tello. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO, HBO Max y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El fixture confirmado de Independiente para el Clausura