Fotos y videos de la barbarie que no se vieron en TV en Independiente vs. U. de Chile

Las fotos y videos de la barbarie en Independiente vs. U. de Chile que no se vieron en la TV.

La noche del miércoles 20 de agosto del 2025 será recordada como una de las más tristes de la historia del fútbol sudamericano. Las fotos y los videos de la barbarie en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, son lamentables en todo sentido, repudiables y vergonzosas. Tanto las que se vieron en la transmisión de la televisión como aquellas que recién trascendieron más tarde, a través de las redes sociales y otros medios de comunicación.

Quienes empezaron con la violencia fueron los barrabravas chilenos, que lanzaron de todo hacia una de las tribunas del "Rojo" desde los 15 minutos del primer tiempo aunque, en principio, los locales no respondieron. Sin embargo, en el entretiempo la cuestión se complicó, algunos seguidores del "Rey de Copas" empezaron a reaccionar y a los dos minutos del complemento llegó la situación que detonó todo: una bomba de estruendo lanzada por un hincha de la U. de Chile estalló en la grada local.

A partir de allí, la situación se desmadró completamente, la Seguridad evacuó a los fanáticos chilenos de la tribuna y, cuando todavía quedaban alrededor de 20 de ellos en el lugar, la Policía les liberó la zona a los barrabravas locales para ingresar a la grada visitante. En ese sitio, les hicieron de todo a los trasandinos: los golpearon, a uno de ellos lo obligaron a tirarse al vacío, los desnudaron y les pagaron patadas, entre otras cosas.

Aunque la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) quería seguir el partido a toda costa, no les quedó más remedio que cancelar el encuentro y ahora definirá en los escritorios las sanciones para ambos clubes. Si bien los rumores indican que los dos serían descalificados del torneo y que habrá otras penas, la entidad que rige el fútbol sudamericano todavía no se pronunció al respecto y sólo informó que lo que resta del encuentro directamente no volverá a disputarse. Los responsables son todos: la Seguridad local, la Conmebol y la dirigencia de Independiente aparecen como los principales apuntados.

Las fotos y videos que no se vieron en la TV de la violencia en Independiente vs. U. de Chile

