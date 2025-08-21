La desesperada búsqueda de Felipe Loyola a su familia en Independiente - U. de Chile

La desesperada búsqueda de Loyola a su familia en Independiente vs. U de Chile

Tanto Independiente como Universidad de Chile atravesaron momentos desesperantes durante los incidentes que se dieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el miércoles 20 de agosto por la noche. Uno de los más afectados por esta situación que excedió lo futbolístico fue nada más y nada menos que Felipe Loyola, jugador trasandino que fue titular en el encuentro que, por decisión de la Conmebol, fue cancelado cuando empataban 1-1 a los dos minutos del segundo tiempo. Su imagen desesperado rápidamente se hizo viral en las redes sociales y conmocionó al mundo del fútbol.

A "Pipe" se lo vio buscando a sus allegados en una de las tribunas de la cancha, en medio de los lamentables hechos que obligaron a dar por culminado este encuentro correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana. El equipo de Julio Vaccari, que perdió 1 a 0 en la ida, estaba obligado a ganar y después de un primer tiempo sólo alcanzó a jugar unos pocos minutos del complemento antes de este suceso. Luego tuvo lugar la violencia que involucró a hinchas locales y visitantes, entre los que se encontraban familiares de los futbolistas.

La imagen de Loyola desesperado buscando a su familia en Independiente vs. U de Chile

En las fotos que trascendieron en las redes sociales se lo vio al multifacético futbolista chileno apuntando a uno de los sectores del estadio donde se encontraba su familia y sin dudas causó preocupación. Es que, seguramente, no fue el único que atravesó esta situación desesperante mientras los hechos violentos eran los principales protagonistas de la jornada. Por supuesto, lo futbolístico quedó completamente de lado en ese instante y lo que sucederá quedará a cargo de la Conmebol.

La entidad que rige el fútbol a nivel sudamericano tomó la contuntente decisión de cancelar el partido entre el "Rojo" de Avellaneda y la U. de Chile ante lo que pasó, por lo que no volverá a jugarse. Todavía no hubo una resolución al respecto, pero sí aseguraron que se investigará lo que pasó. En cuanto a la clasificación -si es que finalmente la hay para uno de los clubes-, el que pase se enfrentará a Alianza Lima de Perú, que eliminó a Universidad Católica de Ecuador.

Felipe Loyola buscó a su familia durante los incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

El comunicado de la Conmebol tras la barbarie en Independiente vs. U de Chile

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.



Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.