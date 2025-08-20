River puede dejar a un jugador listo para reemplazar a Kevin Lomónaco en Independiente

Independiente quiere a Gattoni

El mercado de pases de Europa se encuentra abierto y esto podría generar que River pierda a uno de sus jugadores porque Independiente necesita un reemplazante ante una salida de Kevin Lomónaco en los próximos días. Se trataría de una operación que involucra a los clubes mencionados y a otros dos que se encuentra en el exterior. Sus decisiones van a ser claves en esta novela.

En el plantel de River hay dos tipos de jugadores. Por un lado, se encuentran aquellos que son considerados por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo tanto para los partidos en el plano local como en el internacional. Mientras que otro grupo pequeño se mueve de forma diferenciada y a contra turno porque fueron desafectados, ya que se considera que cumplieron un ciclo y no tienen mucho más para dar.

Independiente quiere a Gattoni

Uno de los que integra esa nómina especial es Federico Gattoni que tiene contrato hasta diciembre y no es posible romperlo porque el Sevilla exige el pago de una multa de un millón de euros. Es más barato pagar su salario que dejarlo regresar a España. Sin embargo, su futuro podría llegar a cambiar de gran manera en caso de que Independiente realiza una venta al exterior que le permita ganar un cupo que lo habilita a conseguir un refuerzo.

Es que el Wolfburgo de Alemania está interesado en la ficha de Kevin Lomónaco y tiene el dinero para ejecutar la cláusula que se encuentra valorada en 20 millones de dólares. Al defensor le interesa la posibilidad de probar suerte en Europa y podría haber novedades después de la serie de Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile. "Vienen fuerte y creo que son los últimos partidos con la camiseta de Independiente", expresó Daniel Iribarren en ESPN.

Por otro lado, el Sevilla es el encargado de decidir si Federico Gattoni se marcha de River y pasa a Independiente en esta ventana de transferencias. Algo que interesa debido a que le permitirá al jugador tener cierta continuidad, mostrarse, revalorizarse y ser vendido en un futuro. Este último punto es importante, porque desde medios españoles señalan que el club dueño del pase busca desprenderse de un defensor que no es considerado por el actual cuerpo técnico de Matías Almeyda.

¿Qué otro jugador puede irse de River?

En las últimas horas, se conoció que River llegó a un acuerdo de manera formal con Matías Rojas para que obtenga la libertad de acción y pueda incorporarse al Portland Timbers de la MLS. El volante se incorporó a pedido de Marcelo Gallardo en enero, pero las lesiones le impidieron ser una alternativa confiable y se consideró que lo mejor es darle su pase para que desarrolle su carrera en un equipo sin tanta presiones y objetivos en la temporada.

Mientras que Manuel Lanzini aceptó rebajarse de manera considerable su salario y se transformó en nuevo refuerzo de Vélez. Lo particular de esta operación es que se hizo entre clubes pero sin costo alguno y el jugador dejó un porcentaje de su ficha en caso de que lo vendan a futuro. La modalidad del traspaso fue clave para que pueda quedar habilitado por AFA para jugar el Torneo Clausura.