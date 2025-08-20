Juega en Independiente, pasó por la Selección Argentina Sub 20 y ahora lo llamó Chile

Juega en Independiente, pasó por Argentina Sub 20 y ahora lo llamó Chile

Un joven futbolista que viste la camiseta de Independiente y que además representó a la Selección Argentina a nivel juvenil es parte de una nueva convocatoria en Chile, lo cual causó sorpresa tanto en el "Rojo" como también en la "Albiceleste". Se trata de Lautaro Millán, que está está en los planes del seleccionado chileno para disputar el Mundial Sub 20 que se desarrollará en el mencionado país entre septiembre y octubre del 2025.

Con Diego Placente a cargo, el mediocampista ofensivo era una de las alternativas para el ataque pero todo indica que cambiará su destino a último momento a pesar de haber sido citado hasta hace poco para prácticas con el combinado nacional. Lo cierto es que el volante forma parte de una extensa nómina de jugadores para la Copa del Mundo, pero su participación no está asegurada. Por ende, existe la chance de que juegue para el equipo argentino y comparta plantel con Franco Mastantuono y el "Diablito" Claudio Echeverri.

Lautaro Millán, de la Selección Argentina Juvenil a jugar el Mundial Sub 20 con Chile

El joven crack de Independiente que alguna vez se sacó una foto con Lionel Messi en la concentración "Albiceleste" puede vestir la camiseta del seleccionado chileno, ya que su padre es originario de dicho país. Sin embargo, que represente al país en la competencia venidera no impedirá que en algún momento de su carrera pueda jugar para la "Albiceleste" que hoy dirige Lionel Scaloni. El bahiense de 19 años que debutó en 2024 en el "Rojo" de la mano de Hugo Tocalli mostró su potencial con el paso de los partidos y se fue ganando un lugar en el plantel de la Primera después de también haberse lucido en la Reserva.

Por supuesto, todo dependerá del Nicolás Cordova, técnico de la "Roja", darle o no lugar en su equipo después de incluirlo en la prelista para disputar el certamen en el que los dueños de casa compartirán el Grupo A con Nueva Zelanda, Japón y Egipto. El elenco trasandino buscará ganar su primer título mundialista a nivel juvenil y mejorar lo hecho tanto en Canadá 2007 -donde terminó en tercer lugar-, como también en 1987 donde siendo locales culminaron cuartos.

Lautaro Millán junto a Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina

Los números de Millán en su carrera

Partidos jugados : 31 (+9 con la Selección Argentina Sub 20).

: 31 (+9 con la Selección Argentina Sub 20). Goles : 3 (+1).

: 3 (+1). Asistencias: 1 (+2).

¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 de 2025?

La Copa del Mundo juvenil que se desarrollará en el país trasandino comenzará el viernes 26 de septiembre y la final tendrá lugar el domingo 19 de octubre.

Los grupos del Mundial Sub 20