El inesperado gesto de Independiente para Dibu Martínez desde Avellaneda

El inesperado gesto de Independiente con Dibu Martínez en Avellaneda.

Independiente tuvo un gran gesto para Emiliano "Dibu" Martínez a la distancia, mientras el arquero de la Selección Argentina sigue atajando para Aston Villa de Inglaterra. Desde Avellaneda, el club presidido por Néstor Grindetti sorprendió una vez más a la estrella marplatense de 32 años, que fue determinante para todos los títulos que obtuvo el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

En esta oportunidad, el "Rey de Copas" le dedicó un gran mural en su predio de las divisiones inferiores en Villa Domínico, de acuerdo con lo que se pudo observar en la publicación de la cuenta de Instagram de @elsemillerorojo. En el posteo, escribieron "orgullo y emblema", junto a una bandera nacional y a la mención al perfil oficial del destacado futbolista.

"Nuevo mural en nuestra CASA CAI gracias a Javier, el profesor de Arte del Centro Educativo CAI", detallaron también desde Independiente. Para finalizar, agregaron que se trata de "las mismas paredes que alguna vez le dieron hogar al Dibu, y que hoy cuidan de tantos sueños…". Además de la imagen gigante de Martínez en la pared, pintaron sobre la misma el mensaje "de la pensión al Mundial" y "que la pasión te lleve a la gloria", que es la frase de cabecera de uno los mejores arqueros del mundo. También aparecen la palabra "gloria" en mayúsculas, la firma del protagonista, el trofeo de la Copa del Mundo y el tiempo exacto de la final ante Francia en el que "Emi" le tapó el remate a Randal Kolo Muani en la prórroga.

Si bien "Dibu" Martínez no pudo debutar en la Primera del "Diablo" porque fue vendido al Arsenal de Inglaterra con apenas 17 años, siempre deja en claro que es hincha del "Rojo" y que "si jugara en Argentina, sólo lo haría en Independiente". De hecho, en julio del 2025 formó parte junto a su colega Rodrigo Rey, portero titular y capitán del elenco de Julio Vaccari, para reafirmar el compromiso con la concientización y el apoyo a las personas neurodivergentes.

El mural que le hizo Independiente a Dibu Martínez en el predio de Villa Domínico.

Dibu Martínez recordó como referente a Oscar Ustari, ex Independiente

Consultado con relación a quiénes fueron los que lo marcaron desde pequeño bajo los tres palos, el ex Arsenal de Inglaterra comenzó: "En su momento era el Pato (Roberto Abbondanzieri en Boca)". Al instante, profundizó: "A mí me gustaba mucho Ustari. Cuando yo estaba en la pensión de Independiente y entrenaba la Primera, fue su mejor año deportivo en Independiente y me encantó Oscar".

El Ruso Rodríguez filtró una gran anécdota sobre Dibu Martínez en Independiente: "Nos decía"

Durante la entrevista en el 2024 con Radio Continental (AM 590), el guardavalla de Argentinos Juniors recordó al futbolista de Aston Villa en las inferiores del "Rojo" y contó: "Veíamos que Dibu hacía un trabajo, no podía saltar una valla y se largaba a llorar de impotencia... La estaba pasando mal". Más allá de la bronca del marplatense porque a veces las cosas no salían como él esperaba en los entrenamientos, Rodríguez sostuvo que fue clave el respaldo de Miguel Ángel "Pepé" Santoro. Y detalló cuál fue la actitud del ídolo, exportero y descubridor de Martínez: "Sin embargo, Pepé nos dijo que iba a quedar él. 'Este pibe va a ser un monstruo, acuérdense de lo que les digo hoy', nos dijo. Realmente, siempre decíamos que Pepé tenía un ojo... Al primer día veía cosas que cualquier persona no ve".

En otra entrevista en junio de 2023, "El Ruso" llenó de elogios al ex Arsenal en TNT Sports y opinó: "Creo que el hecho de haber aguantado tanto tiempo jugando poco lo marcó". También repasó que "decían que estaba loco, pero los pensamientos de él de chiquito era que iba a jugar en las mejores ligas del mundo". Incluso, se animó a decir que "capaz algunos se reían o lo cargaban por lo que decía, pero lo cumplió porque trabajó su cabeza". Rodríguez agregó con relación a Martínez que "cuando estás en la pensión, tres años de diferencia es un montón". Y destacó finalmente: "Él venía cuando estábamos jugando al truco los más grandes y nos decía que nos iba a ganar a todos. De chiquito ya tenía esa personalidad".