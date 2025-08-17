Vaccari estalló tras la caída de Independiente: "Me querés echar" y "hacer trampa"

Vaccari estalló en la conferencia tras la derrota de Independiente vs. Vélez.

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, disparó munición gruesa en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 2-1 frente a Vélez. Durante el diálogo con los medios de comunicación en la sala del estadio José Amalfitani de Liniers, el director técnico habló de todo y no se calló nada acerca del delicado presente del "Rojo". De hecho, liquidó al árbitro Leandro Rey Hilfer, apuntó contra un cronista en particular y realizó un balance de este segundo semestre pésimo de 2025: su equipo quedó eliminado de la Copa Argentina, marcha último en el Torneo Clausura y cayó en la ida de los octavos de final en la Sudamericana.

El DT del "Rey de Copas" se enojó en la charla con los medios de comunicación y repasó el peor momento de su etapa en Avellaneda, pero se mostró con optimismo para lo que se avecina. Se puede llegar a jugar el puesto en la revancha contra Universidad de Chile el miércoles 20 de agosto a las 21.30 horas como local, tras la caída por 1-0 en la ida en Santiago.

La furia de Vaccari luego de la derrota de Independiente vs. Vélez: "¿Me tengo que ir?"

Cuando un periodista le preguntó al estratega del "Rojo" si se jugará el puesto contra la U. de Chile, la ligó otro cronista "de rebote" y el DT disparó: “Vos asentías, de nuevo, me querés echar...". Desafiante, le insistió: “¿Vos considerás que me tengo que ir?”. En ese momento, la respuesta del comunicador fue que “los resultados mandan en el fútbol” y, ante eso, el técnico del "Rey de Copas" afirmó: “Entonces considerás que me tengo que ir". También le reprochó que "no evalúas nada vos, un proceso, cómo se puede dar… Perfecto. Son decisiones y opiniones”.

La formación de Independiente que cayó contra Vélez en Liniers.

Con respecto a la inminente vuelta ante los chilenos, Vaccari aseveró desde Independiente que “el miércoles hay que ganar porque en el fútbol mandan lo resultados”. Sobre el funcionamiento del equipo en general, el técnico sostuvo que "no hay que mejorar nada futbolístico, hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro”. “No sé, hay que meter un gol con la mano... Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”, se descargó el ex Vélez y Defensa y Justicia.

Con relación a los polémicos penales que cobró Rey Hilfer, dos para el cuadro local y uno para su equipo, Vaccari remarcó que “el partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”. “No fue penal. Fue injusto el resultado”. Y remató a modo de protesta: “Mi bronca es que el penal que nos cobran, a ´Gaby´ Ávalos le hacen 15... Ya tendríamos que tener en lo que va del torneo 15 penales. De los que cobraron hoy, nosotros tendríamos que tener 15 penales”.