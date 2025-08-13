Independiente perdió con la U de Chile y tiene complicada la clasificación

Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana: cuando juegan

Independiente perdió este miércoles como visitante por 1-0 ante la Universidad de Chile en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

El único gol para el cuadro local lo convirtió el mediocampista Lucas Assadi, a los 36 minutos del primer tiempo. Por su parte, Matías Abaldo se fue expulsado en el “El Rojo” por doble amarilla, tras una dura infracción, a los 28’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Julio Vaccari quedó al borde de la eliminación del certamen internacional. Si quiere continuar con vida en el campeonato, deberá conseguir una victoria en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, el próximo miércoles desde las 21:30.

Independiente había comenzado mejor en el partido, pero pasados los diez minutos en los que el “Rojo” estuvo cerca de abrir el marcador, el conjunto chileno creció en el mismo y consiguió golpear primero. Lucas Assadi capturó la pelota en el borde del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo para vencer al arquero Rodrigo Rey y darle la ventaja al descanso a los comandados por el argentino Gustavo Álvarez. En el complemento, Independiente fue superior y pudo conseguir el tanto de la igualdad en reiteradas ocasiones, hasta que a los 28 minutos Abaldo vio la tarjeta roja y dejó al equipo con diez futbolistas en cancha.

A partir de allí, los de Avellaneda debieron replegarse y comenzaron a sufrir ataques constantes del elenco chileno, pero lograron mantener la diferencia mínima en el resultado para el encuentro de vuelta.