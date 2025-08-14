La furiosa autocrítica de Julio Vaccari tras la caída de Independiente vs. U de Chile

La brutal autocrítica de Vaccari tras la derrota de Independiente en Chile

Independiente cayó por 1 a 0 en su visita a Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, y Julio Vaccari lanzó una furiosa crítica en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el Estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago. El DT del "Rojo" analizó el rendimiento de sus dirigidos en el verde césped y contó lo que vivió desde su lugar en lo que fue la derrota, aunque también habló de lo que deben mejorar para dar vuelta la serie.

El próximo miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini desde las 21.30 horas, el elenco de Avellaneda tendrá la obligación de ganar para, al menos, llevar el encuentro a los penales, aunque ganando por dos gritos de diferencia avanzará a los cuartos. En el caso de que esto suceda, se cruzará con el que triunfe en el cruce Alianza Lima de Perú vs. Universidad Católica de Ecuador (2-0 en la ida en Lima). Con una semana por delante y puntos por pulir, el entrenador no se guardó nada y lanzó su contundente opinión.

La feroz autocrítica de Vaccari tras la derrota de Independiente en Chile: "Sin claridad"

"Tenemos que mejorar la faceta del orden y el juego. Muchas veces finalizamos sin claridad las jugadas", esbozó el estratega en la conferencia de prensa y añadió que "el fútbol es así", pero que el resultado más justo hubiera sido el empate. Por otro lado, hizo referencia a cómo los condicionó la expulsión de Matías Abaldo a 20 minutos del final del partido, que llegó hace muy pocos días al club de Avellaneda: "En el segundo tiempo estuvimos muy bien hasta la expulsión y después, con un hombre menos, nos costó imponer nuestra idea de juego".

Con vistas al cruce que tendrá lugar en menos de una semana en el Libertadores de América, el DT también se mostró esperanzado más allá del resultado negativo: "Este Independiente tiene armas y muchas cosas para dar vuelta la serie en casa. Cuando el equipo fluye en su juego lo hace muy bien". También señaló que deben "concretar más situaciones, ya que si lo hacen pueden llevarse otros resultados". De esta manera, el "Rojo" tiene como objetivo principal el pase a cuartos de final, pero en el medio cumplirá su compromiso por la quinta fecha del Torneo Clausura cuando visite a Vélez el sábado 16 de agosto desde las 20.30 en el Estadio José Amalfitani de Liniers.

Matías Abaldo se fue expulsado en el cruce entre Independiente y Universidad de Chile, por lo que se perderá la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los números de Vaccari como DT de Independiente

Partidos dirigidos : 57.

: 57. Triunfos : 25.

: 25. Empates : 17.

: 17. Derrotas: 15.

Cuándo juega Independiente vs. Universidad de Chile la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Rojo" recibirá a la "U" el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 21.30 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en el marco de la vuelta de los octavos de final del torneo continental. La transmisión en vivo del encuentro en la televisión estará a cargo de ESPN, mientras que el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras.