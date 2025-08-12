Vaccari sorprendió en Independiente: dejó afuera a un refuerzo de la Copa Sudamericana

Independiente con sorpresas para la Copa Sudamericana: Vaccari no incluyó a uno de los refuerzos en la lista de buena fe.

A un día del duelo de Independiente ante Universidad de Chile, por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, Julio Vaccari sorprendió con la lista de buena fe. El entrenador del "Rojo", que esperó hasta último momento, decidió no incluir a Milton Valenzuela, uno de los refuerzos que llegó para la defensa en este mercado de pases.

Debido a que Vaccari tenía la chance de hacer sólo cinco modificaciones con respecto a la lista que había disputado la primera fase, el DT optó por no tener en cuenta al lateral izquierdo para la llave ante los chilenos, pero en cambio incorporó a Leonardo Godoy, Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo y Facundo Zabala, este último también marcador de punta por izquierda.

Teniendo en cuenta los siete refuerzos que sumó el club de Avellaneda en el reciente mercado de pases, el otro que se quedó afuera de la lista para Copa Sudamericana, además del defenzor zurdo, es el arquero Lucas Lavagnino, quien se encuentra jugando en Reserva. De todas formas, ambos podrían ingresar en el caso de que Independiente avance de ronda.

Valenzuela, que había llegado libre tras su paso por el fútbol suizo, ya debutó con el "Rey de Copas" en la caída ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura, cuando jugó 30 minutos. A pesar de que Zabala parece ser la prioridad del entrenador, el surgido en Newell's Old Boys tendrá la chance de jugar en el campeonato doméstico.

Por otro lado, Federico Vera y Walter Mazzantti, jugadores que se habían retirado con molestias ante River, se recuperaron y viajarán con el resto de la delegación hacia Santiago de Chile, el martes 12 de agosto a las 18.30 horas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Los números de Milton Valenzuela en su carrera

Partidos: 203.

Goles: 8.

Asistencias: 18.

¿Quiénes son los refuerzos de Independiente en este mercado de pases?

Leonardo Godoy, lateral derecho, desde Athletico Paranaense de Brasil. Walter Mazzantti, extremo, desde Huracán. Ignacio Pussetto, delantero, desde Pumas de México. Milton Valenzuela, lateral izquierdo, desde Lugano de Suiza. Lucas Lavagnino, arquero, desde River Plate. Facundo Zavala, lateral izquierdo, Olimpia. Matías Abaldo, delantero, Defensor Sporting.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs. Independiente por la Copa Sudamericana?

El conjunto de la capital chilena recibirá a su apr argentino el miércoles 13 de agosto del 2025 desde las 21.30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, por la ida de los octavos de final. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana