Amenazaron de muerte a Álvaro Angulo tras su salida de Independiente: "Investigación"

Terrible lo que le pasó a Álvaro Angulo, ex Independiente, en Pumas de México.

Álvaro Angulo fue amenazado de muerte pocos días después de haberse ido de Independiente para recalar en Pumas de México. El lateral izquierdo de 28 años, que apenas estuvo seis meses en el equipo dirigido por Julio Vaccari, se marchó por la puerta de atrás en este mercado de pases y en medio de la polémica pública con la dirigencia del "Rojo".

Antes del partido en el que el cuadro de la UNAM cayó por 3-1 frente a Inter Miami por la Leagues Cup, el entrenador del conjunto azteca fue lapidario con relación a lo que le tocó vivir al futbolista colombiano. De hecho, disparó munición gruesa en la conferencia de prensa y sacó a la luz la vergonzosa situación por la que tuvo que atravesar "La Pantera Negra Turbo" en sus redes sociales.

El DT de Pumas reveló que Angulo fue amenazado de muerte tras su salida de Independiente

Efraín Juárez, técnico de uno de los cuatro clubes grandes de México, fue consultado al respecto de esta cuestión por un periodista argentino y fue categórico. “Hoy en la mañana, un jugador mío, que jugaba en tu país (Argentina) y jugaba en Independiente, Álvaro, y esto lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal, recibió amenazas de muerte en la mañana a su correo y a su teléfono...", filtró directamente.

Muy enojado, el estratega azteca detalló que "hoy el chico hace su esfuerzo como un gran profesional, pero esas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas porque tampoco es fácil digerir". Y sentenció, con mucha bronca: "Imagínate que te despiertas con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia para esas circunstancias, estamos haciendo una investigación".

Angulo se fue de Independiente a Pumas en plena polémica.

Qué dijo Angulo acerca de la despedida de Independiente

El testimonio del colombiano que enojó a la dirigencia del "Rey de Copas", en la entrevista con ESPN de su país, fue el siguiente: "Lo que pasó fue que, cuando yo llego a Independiente, lo hago libre de Atlético Nacional y a la firma Independiente tenía que pagarme una prima porque yo le estaba vendiendo el pase. Es algo que le quiero aclarar a la gente: le vendo el 85% de mi pase y no el 50% como se dijo". Y cerró: "Cuando entro en esa discusión con Independiente, lo que yo les digo es que, como miraba muchos pases que estaban entrando a Independiente, muchas compras, necesitaba que se pusieran al día conmigo... De las dos cuotas que tenían que pagarme en marzo y en junio, no lo habían hecho. Les dije que tienen plata para comprar jugadores y al jugador que pertenece a ustedes no lo tienen al día. Nunca pedí un aumento de salario, sólo que se pusieran al día con la prima que habíamos acordado al momento de la firma".

El fuerte comunicado de Independiente en respuesta a Angulo tras sus acusaciones

Ante las recientes declaraciones del jugador Álvaro Angulo respecto a su salida de nuestro club y una supuesta deuda que la institución habría mantenido con el mismo queremos aclarar algunos conceptos inexactos que atentan contra la salud institucional:

A) El jugador se incorpora al CAI en condición de libre atento su finalización de contrato con el Atlético Nacional de Medellín, Colombia.

B) Ante una oferta de Pumas de México recibida directamente por el jugador, Angulo comenzó a plantear su interés por irse del club mientras estábamos disputando instancias decisivas del Torneo Apertura 2025. Aclaramos que a esa fecha no se le adeudaba suma alguna al Jugador y además, se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25.

C) El jugador comenzó a plantear el interés de PUMAS de la UNAM por contratarlo ante lo cual se le planteó siempre que tenía contrato por tres años.

D) Independiente planteó la mejora significativa de su contrato para retenerlo, considerando las actuaciones deportivas del futbolista, ya que en caso de irse debíamos reemplazarlo indefectiblemente generando un nuevo costo para la institución. No obstante, las posiciones del jugador y la de su agente fueron siempre intransigentes manifestando que quería irse.

E) El presidente y otros directivos intentaron convencerlo sin éxito, justificando su negativa en que prefería “cambiar de aire” y que se iba a sentir más cómodo continuando su carrera en otra institución.

F) Ante esta postura sostenida frente a directivos y cuerpo técnico, comenzamos oficialmente las negociaciones con PUMAS con el final por todos conocido.

G) Por lo tanto, desconocemos los motivos que llevan al jugador a realizar esas declaraciones pero nos vemos en la necesidad de llevar claridad a un tema sensible para todos los simpatizantes. Cómo puede verse en el recibo que se adjunta, al 10 de julio de 2025 solo se le debía al futbolista ese monto comprensivo del saldo del documento aún no vencido y diferencias de premios y sueldo que se le pagaron en el acto.

H) A la fecha nada se le adeuda ni al jugador ni a su agente en ningún concepto.

Los números de Angulo en Independiente