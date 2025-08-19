Alarma de última hora en Independiente por lo que se filtró sobre Kevin Lomónaco

Lomónaco podría irse de Independiente en este mercado de pases.

En Independiente se encendieron nuevamente las alarmas por Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo dirigido por Julio Vaccari, al margen de la expulsión frente a Vélez. Es que hasta que cierre el libro de pases en casi todo Europa, el 31 de agosto del 2025, las posibilidades de venta para todos los jugadores continuarán latentes. Y el defensor de 23 años es uno de los más requeridos en la actualidad desde el Viejo Continente.

De acuerdo con la información del cronista Nicolás Brusco en Sportscenter (ESPN), Wolfsburgo de Alemania viene con todo por "Cumbia", ya que se acaba de lesionar el zaguero titular Denis Vavro en el conjunto teutón. Como el eslovaco estará varios días fuera de las canchas por la molestia en el aductor, uno de los que aparece en carpeta para llegar y ocupar su lugar es precisamente el ex Platense, Lanús, Tigre y Bragantino de Brasil.

Alerta Independiente: Wolfsburgo acelera por Lomónaco

El interés del club de Alemania por el futbolista del "Rojo" es firme y concreto, a tal punto que ya abrieron conversaciones formales entre las instituciones, aunque por ahora están lejos en los números. De cualquier manera, el cuadro germano no tendría problemas en acercarse en las próximas horas a la cifra final de la cláusula de rescisión: 20 millones de dólares. El contrato del jugador con el "Rey de Copas" se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027.

Alarma en Independiente por lo que se supo sobre el futuro de Kevin Lomónaco.

Los problemas de Independiente en la zaga si se va Lomónaco

En el caso de que se marche el mejor defensor del "Rey de Copas" en la actualidad, Vaccari lo sufrirá porque no tiene demasiado recambio en esa zona de la cancha. De hecho, apenas cuenta con Sebastián Valdéz, Franco Paredes (ambos acaban de volver de sus respectivas lesiones) y Nicolás Freire, quien para colmo se lastimó en el isquiotibial derecho y estará alrededor de 20 días sin jugar. Si se concreta la venta de "Cumbia", la dirigencia liderada por Néstor Grindetti deberá salir a buscar a un sustituto a contrarreloj en este mercado de pases.

Las estadísticas de Lomónaco en Independiente