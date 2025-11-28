Alerta vacaciones: cierran por obras un acceso clave para ir a la costa atlántica.

Un acceso clave para los que viajan a la Costa Atlántica va a estar cerrado estas vacaciones 2026. La zona fue cerrada por obras el pasado jueves 27 de noviembre y se estima que seguirá sin funcionar hasta el 15 de diciembre.

Esta zona es el Puente Etcheverry, ubicado en La Plata, más específicamente en el cruce entre la Ruta 215 y la Autovía 2 (Ruta Provincial 2). Se trata de un acceso clave para los que viajan hacia la Costa Atlántica.

Esta medida obliga a modificar el recorrido habitual, justo en plena previa de la temporada de verano. La intervención, coordinada por la Municipalidad de La Plata y AUBASA, comprende trabajos de reconstrucción y mejoras estructurales en el puente que conecta ambas trazas.

Si bien se trata de un punto estratégico para el tránsito interurbano, las autoridades anunciaron que el cierre es muy necesario para garantizar las condiciones óptimas de seguridad vial y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Desvío para incorporar a la Autovía 2: cómo será

Durante las próximas semanas, quienes circulen por la Ruta 215 y necesiten incorporarse a la Autovía 2 con dirección hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán utilizar un circuito alternativo.

Este desvío obliga a tomar la Autovía 2 en sentido a la Costa Atlántica y avanzar hasta el retorno ubicado en el kilómetro 60, frente a la estación de servicio. Únicamente ahí será posible retomar el sentido hacia Buenos Aires.

Este acceso funcionará como la única vía disponible para conectar la 215 con la Autovía 2 rumbo a CABA. Para ordenar el tránsito, la zona contará con balizamiento especial, carteles informativos y personal afectado al operativo.

A quiénes afecta este corte

Aunque se trata de una conexión utilizada por miles de viajeros en temporada alta, es importante aclarar que este cierre no afecta a quienes vuelven desde la Costa Atlántica hacia CABA, ya que el corte está únicamente en el acceso lateral desde la Ruta 215.

En conclusión, estas modificaciones solamente afectan a los automovilistas que vienen por la Ruta 215 y desean incorporarse a la Autovía 2 en dirección a Buenos Aires. Estas personas deberán tomar la autovía en sentido a la Costa y retomar en el km 60.

Recomendaciones si vas a viajar a la Costa Atlántica

Estos trabajos forman parte de un plan de puesta en valor del Cruce Etcheverry, uno de los nodos viales más transitados del sur del partido de La Plata. Si vas a viajar a la Costa, es recomendable que preveas estas demoras y planifiques tu viaje con anticipación.

Hasta el 15 de diciembre, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito para minimizar riesgos en esta zona, donde opera una gran cantidad de maquinarias y equipos de obra.