Chau ruta, hola autopista: la obra que cambiará los viajes de miles de personas en Argentina

Un tramo de la Ruta Nacional 9/34 pasará a ser autopista.

Se acerca la temporada de verano y, ante la llegada de miles de coches a las rutas de Argentina, comienzan los arreglos y obras en las mismas. En ese contexto, un tramo de la Ruta Nacional 9/34 de la provincia de Salta pasará a ser autopista, lo que permitirá a los turistas un viaje mucho más rápido y seguro.

Se trata de una obra que afectará al trayecto entre las ciudades de Rosario de la Frontera y Yatasto. Después de haber permanecido paralizada durante un período prolongado, avanza finalmente la intervención prevista sobre la RN 9/34, a cargo de Vialidad Nacional.

Las tareas actuales incluyen nivelación y preparación del suelo, la construcción de accesos renovados y la instalación de señalización más visible y completa en ambos sentidos de circulación. El plan de obra no solo incorpora más carriles y trabajos de repavimentación a lo largo del trayecto que conecta Yatasto con Rosario de la Frontera, sino que también prevé la instalación de nuevos sistemas de desagüe, barandas de protección en áreas clave y un refuerzo de la iluminación.

Con estas intervenciones, se busca mejorar la circulación general y, principalmente, favorecer al sector productivo, ya que por esta ruta circula a diario un gran volumen de camiones y servicios de transporte de pasajeros.

Obras en otra ruta nacional argentina

Se confirmó la construcción de un nuevo corredor vial destinado a agilizar el tránsito en Argentina: se trata de la Ruta 19, un camino que durante años fue apodado “la ruta de la muerte” debido a la gran cantidad de siniestros registrados allí. Según dio a conocer el Gobierno de Córdoba, se retomarán los trabajos para completar la traza que conecta la capital provincial con Santo Tomé, en Santa Fe. Esta obra se integra a un proyecto más amplio de mejoras viales, cuyo objetivo es fortalecer la comunicación entre localidades del interior y favorecer el crecimiento económico en la zona.

