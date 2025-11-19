Chau ruta, hola autopista: la obra que cambiará los viajes de miles de personas en Argentina

Se acerca la temporada de verano y, ante la llegada de miles de coches a las rutas de Argentina, comienzan los arreglos y obras en las mismas. En ese contexto, un tramo de la Ruta Nacional 9/34 de la provincia de Salta pasará a ser autopista, lo que permitirá a los turistas un viaje mucho más rápido y seguro.
Se trata de una obra que afectará al trayecto entre las ciudades de Rosario de la Frontera y Yatasto. Después de haber permanecido paralizada durante un período prolongado, avanza finalmente la intervención prevista sobre la RN 9/34, a cargo de Vialidad Nacional.
Las tareas actuales incluyen nivelación y preparación del suelo, la construcción de accesos renovados y la instalación de señalización más visible y completa en ambos sentidos de circulación. El plan de obra no solo incorpora más carriles y trabajos de repavimentación a lo largo del trayecto que conecta Yatasto con Rosario de la Frontera, sino que también prevé la instalación de nuevos sistemas de desagüe, barandas de protección en áreas clave y un refuerzo de la iluminación.
Con estas intervenciones, se busca mejorar la circulación general y, principalmente, favorecer al sector productivo, ya que por esta ruta circula a diario un gran volumen de camiones y servicios de transporte de pasajeros.
Obras en otra ruta nacional argentina
Se confirmó la construcción de un nuevo corredor vial destinado a agilizar el tránsito en Argentina: se trata de la Ruta 19, un camino que durante años fue apodado “la ruta de la muerte” debido a la gran cantidad de siniestros registrados allí. Según dio a conocer el Gobierno de Córdoba, se retomarán los trabajos para completar la traza que conecta la capital provincial con Santo Tomé, en Santa Fe. Esta obra se integra a un proyecto más amplio de mejoras viales, cuyo objetivo es fortalecer la comunicación entre localidades del interior y favorecer el crecimiento económico en la zona.
Atractivos turísticos de Salta
Salta capital: Es el principal centro turístico de la provincia. Su centro histórico, el Cerro San Bernardo, los museos y la arquitectura colonial la convierten en una parada obligatoria para conocer la cultura del noroeste.
Cafayate: Famosa por sus bodegas y vinos de altura, especialmente el Torrontés. Sus paisajes de viñedos enmarcados por montañas y la Quebrada de las Conchas la convierten en un destino ideal para amantes de la naturaleza y el vino.
Cachi: Un pueblo tranquilo, con calles empedradas, casonas coloniales y vistas imponentes del Nevado de Cachi. Ideal para quienes buscan descanso, gastronomía regional y tradición.
San Antonio de los Cobres: Es una ciudad de altura (más de 3.700 msnm) conocida por su cercanía al Viaducto La Polvorilla, parte del famoso Tren a las Nubes. Su paisaje árido y su cultura andina hacen que el lugar sea único.
Molinos: Pueblo colonial con callecitas de tierra, casas blancas y un ambiente rural muy marcado. Es un punto interesante para quienes recorren los Valles Calchaquíes.