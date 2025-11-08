Histórico: arreglan una importante ruta que une a Buenos Aires con tres provincias y que estuvo en obra durante 20 años.

Una de las rutas más importantes de Buenos Aires será arreglada después de años de deterioro y obras sin finalizar. Se trata de una ruta fundamental, ya que es una de las más transitadas y estratégicas del país.

Esta ruta es la Ruta Nacional 8, que conecta a once partidos bonaerenses junto con las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Su arreglo se había iniciado 20 años atrás, pero nunca se habían terminado de concluir.

Según datos de Vialidad Nacional, más de 24.000 vehículos transitan a diario por este trayecto, utilizado tanto por transportes de carga como por autos particulares. Se harán mejoras en los tramos que abarcan a Pilar y Pergamino, una conexión estratégica y fundamental para quienes circulan a diario por allí.

Reformas en la Ruta Nacional 8: cómo será la obra

La empresa Sacde, junto con Vialidad Nacional, lleva adelante las tareas de reparación que incluyen el refuerzo de terraplenes y la colocación de taludes en la zona de la bajada Da Fonte, cerca del Arroyo Dulce. El objetivo de esta obra es estabilizar el terreno, ya que el pavimento había comenzado a generar hundimientos y grietas.

De esta manera, se mejorará la seguridad vial. También se están ejecutando rellenos, drenajes superficiales y nivelación de suelos con maquinaria pesada. Una vez que finalice esta etapa, se avanzará con el perfilado y reacondicionamiento de las banquinas para completar la recuperación integral del tramo.

En paralelo, se concluyó la ampliación y repavimentación de la Ruta 8 en el partido de Pilar, entre la calle San Martín y la avenida Tratado del Pilar. “Esta obra transforma de manera integral el centro de Pilar. Mejora la circulación, potencia la actividad local y eleva la calidad de vida de nuestros vecinos”, manifestó el intendente Federico Achával.

El plan incluyó la ampliación de carriles, la instalación de luminarias LED, nuevos refugios para el transporte público, zonas de estacionamiento mejoradas y la renovación de los espacios verdes.

Las próximas etapas incluyen la repavimentación entre Yrigoyen, Tratado del Pilar y San Martín, seguida por trabajos en la intersección de la Ruta 8 con Tratado del Pilar. Por último, se trabajará en el segmento que se extiende hasta la avenida Néstor Kirchner.