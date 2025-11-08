Chau tránsito: así será el nuevo túnel de Buenos Aires que aliviará el embotellamiento para siempre.

Se construirá un nuevo túnel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que mejorará la circulación en la zona y aliviará el tránsito del oeste del conurbano bonaerense.

Se trata de una obra impulsada por el Municipio de Tres de Febrero, que buscará agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial de Caseros. Según informaron desde la Municipalidad de Tres de Febrero, se financiará con fondos municipales y aportes del Gobierno bonaerense en el marco de un plan de obras que apunta a modernizar el distrito.

“Somos un municipio activo, que reduce la carga impositiva y lleva adelante obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y para todo Tres de Febrero”, expresó el intendente Diego Valenzuela.

El inicio de esta obra para construir el túnel está previsto para principios de 2026 y se desarrollará sobre la calle Hornos, una de las principales arterias de Caseros. Se busca que con esto mejore el flujo del tránsito y se reduzca la congestión que se genera actualmente en el paso a nivel del tren San Martín.

Este túnel forma parte de un plan de renovación urbana que transformará completamente el centro de Caseros, incluyendo el entorno del Palacio Municipal, la Plaza de la Unidad Nacional y el Playón Municipal, además de los espacios públicos de la zona.

Cómo será el nuevo túnel de Caseros: los detalles sobre la obra

El diseño del túnel contempla una obra de ingeniería moderna. Se planea hacer colectores laterales para los frentistas y una nueva zona pública del lado de Urquiza. A su vez, se mantendrá la circulación actual de las calles con una distribución más ordenada y segura.

Uno de los principales objetivos de este proyecto de renovación es conectar Caseros Norte con Caseros Sur, dos sectores que al día de hoy se encuentran separados por las vías del ferrocarril. Con esta obra, se busca fortalecer la integración social y comercial para mejorar el acceso entre los distintos puntos de la ciudad.

La importancia para los vecinos de la zona

En la actualidad solamente existen tres pasos habilitados en la zona, lo cual genera mucho embotellamiento y demoras en el tránsito. La calle General Hornos es uno de los accesos más importantes de Caseros y uno de los pocos que permite cruzar de un lado al otro de la ciudad.

Con la construcción de este túnel, el tránsito será más fluido ya que se eliminarían los cruces a nivel, reduciendo así el riesgo de accidentes. Además, beneficiará directamente al centro comercial, la estación de trenes y la Universidad de Tres de Febrero al mejorar los tiempos de traslado y la conectividad entre ambos sectores de la ciudad.