La Ruta Nacional más importante del país será finalmente arreglada: cuál es

La Ruta Nacional más importante del país será finalmente arreglada.

La Ruta Nacional 8 es la más importante del país, al atravesar las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La misma será arreglada para asegurar la seguridad y mejorar el trazado. Las obras se concentrarán en el tramo de 173 km que conecta la localidad de Pilar con Pergamino.

Cómo serán las obras en la Ruta Nacional 8

Sacde es la empresa encargada de las obras en la zona de bajada Da Fonte, en cercanías de Arroyo Dulce. Las remodelaciones se concentrarán en reforzar los taludes y terraplenes afectados por desmoronamientos de tierra. En este sentido, entre las tareas se encuentran movimiento de suelos, relleno con maquinaria pesada y drenaje superficial para prevenir nuevos desprendimientos.

La Ruta Nacional 8 será arreglada en el tramo que va desde Pilar a Pergamino.

Los técnicos de la empresa encargada junto a Vialidad Nacional se enfocaron durante el mes de agosto en relevar y planificar una obra de refuerzo estructural en los laterales de la autopista. El objetivo de tal despliegue fue evitar daños en el pavimento y preservar la seguridad vial en un tramo clave del corredor. La obra finalizará una vez que se complete la nivelación y compactación del terraplén. Tras ello, se avanzará con el perfilado y reacondicionamiento de las banquinas.

Esta obra se da en el marco del plan integral de modernización urbana, cuyo objetivo es renovar los principales corredores viales del distrito. En este sentido, una vez que se termine con los tramos entre Yrigoyen, Tratado del Pilar y San Martín, se trabajará en el cruce de Ruta 8 y Tratado del Pilar, y en detalles de demarcación, cordones y veredas hasta la avenida Zeballos.

Obras previas en la Ruta Nacional 8

Además de la mencionada remodelación, se llevó a cabo de forma paralela el ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar, entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín. "Ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos", expresó con respecto a la obra el intendente Federico Achával.

A su vez, se trabajó en la ampliación de carriles, renovación de veredas, instalación de luminarias LED, nuevos refugios para el transporte público y mejoras en los espacios de estacionamiento. La tercera y última etapa se concentrará en el tramo que une Zeballos con la avenida Kirchner.