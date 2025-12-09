El inesperado palito del presidente de Atlético de Madrid a Julián Álvarez: "No está"

El inesperado palito de Enrique Cerezo a Julián Álvarez.

A horas del duelo decisivo del Atlético de Madrid ante el PSV, el presidente del "Colchonero", Enrique Cerezo, dejó polémicas declaraciones sobre Julián Álvarez que encendieron el debate. El dirigente del club madrileño habló del rendimiento de "La Araña", marcó diferencias entre la exigencia del equipo y el presente del delantero de la Selección Argentina, y apuntó a las críticas que rodean al conjunto de Diego "Cholo" Simeone.

El "Aleti" aterrizó en Eindhoven con la necesidad de dar un golpe de autoridad en la Champions League. En la previa del duelo frente al PSV, Cerezo tomó la palabra y dejó varias frases que no pasaron inadvertidas, especialmente una que tuvo como destinatario a Julián, una de las figuras del plantel pero que, en las últimas semanas, está bajo observación por no llegar al gol como al inicio de temporada.

Enrique Cerezo analizó el presente de Julián Álvarez y del Atlético de Madrid, con un mensaje directo para la figura de la Selección Argentina.

El tiro por elevación de Cerezo a Julián Álvarez

Cerezo comenzó reconociendo la complejidad del encuentro. “Será un partido complicado, como todos, pero la meta es meternos entre los ocho mejores de la Champions”, sostuvo en un tono que buscó combinar cautela y ambición. El directivo dejó claro que, pese a las dudas externas, dentro del club el foco sigue puesto en el rendimiento colectivo.

Pero el momento más llamativo llegó cuando fue consultado específicamente por el nivel de Álvarez, quien también es pieza clave en la Selección Argentina. “Son seres humanos, no máquinas. A una pieza la ajustás y funciona, pero los futbolistas pasan por buenos y malos momentos. Julián no está en el nivel que debería, pero eso no significa que no pueda hacer hoy el mejor partido de su carrera”, expresó el presidente.

La frase resonó fuerte en España y en Argentina. Por un lado, Cerezo le dio un respaldo implícito al delantero, recordando que su talento puede aparecer en cualquier momento. Pero, al mismo tiempo, envió un mensaje claro respecto a la exigencia que el club tiene sobre él. En un contexto en el que las críticas se multiplican tras las últimas derrotas, el comentario funcionó como un llamado de atención.

Las derrotas que cambiaron el clima

Cerezo también analizó la irregularidad del equipo en La Liga, un factor que presiona aún más el presente rojiblanco. “No es igual estar a tres puntos que a nueve”, admitió al recordar las caídas ante Barcelona y Athletic Club, dos golpes que alteraron el ánimo del plantel y de la afición. Sin embargo, el presidente mantuvo un discurso esperanzador: “Queda mucha Liga y aún tenemos que volver a jugar ante Real Madrid, Barcelona…”.

Su mensaje buscó equilibrar la autocrítica con la confianza. Aunque los resultados recientes no acompañan, Cerezo insistió en que el Atlético de Madrid aún tiene margen para recuperar terreno y competir en la parte alta de la tabla, tanto a nivel doméstico como en Champions League.

Optimismo europeo y el dato que ilusiona

El dirigente se mostró especialmente confiado de cara al partido en el estadio del PSV. “Nunca hemos perdido aquí, y eso es una señal de que podemos tener una gran noche”, aseguró, apelando a la estadística como elemento motivador. Esa mención no fue casual: en un momento donde el equipo necesita certezas, cualquier dato positivo sirve para unir fuerzas.

Respecto al clima alrededor del equipo, Cerezo fue tajante. “Las dudas son las que queráis plantear vosotros. Cuando las cosas van mal, siempre se dice que todo está acabado”, lanzó a los medios, marcando distancia respecto a la crítica externa. Para él, cada partido es “una dificultad distinta”, pero el objetivo de meterse entre los ocho mejores de Europa sigue intacto.

La Champions es, además, un escenario ideal para que Julián Álvarez recupere protagonismo. Su velocidad, su movilidad entre líneas y su capacidad para aparecer en momentos calientes lo convierten en una pieza que el Atlético necesita encender cuanto antes.

Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. PSV, por Champions League