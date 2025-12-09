Más de 120 atletas juveniles internacionales competirán en el Mundial Sub 17 de Esquí Náutico en Córdoba

Mundial Sub 17 de Esquí Náutico en Córdoba: más de 120 atletas juveniles en Córdoba

En la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes, se realizó la presentación oficial del Campeonato Mundial Sub-17 de Esquí Náutico 2026, una competencia histórica para la provincia y para el país, que por primera vez será sede del máximo evento juvenil de este deporte. El evento se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 en el Club Ahumada Esquí Náutico, ubicado entre San José y Villa Dolores, al pie de las sierras cordobesas.Se trata de un espejo de agua diseñado exclusivamente para la práctica de Slalom, Figuras y Salto, cumpliendo con estándares internacionales.

La confirmación del Mundial posiciona a la provincia dentro del calendario de grandes acontecimientos deportivos internacionales. Tras la presentación del video oficial, Mariano Reutemann, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, destacó: “Es un honor estar presentando este evento náutico de jerarquía mundial que se dará cita en el Valle de Traslasierra, en un espejo de agua artificial. Para el deporte cordobés hoy es un día icónico porque nos permite dar mayor visibilidad para que todo el mundo venga a Córdoba a participar de este gran evento internacional”. Una cita que traerá al país a las grandes promesas del deporte.

Durante la presentación Iván Ahumada, vicepresidente de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard, expresó la relevancia global del evento: “Este Mundial representa un paso enorme para el esquí náutico argentino. Es una oportunidad única para mostrar el trabajo que se viene haciendo y para que nuestros jóvenes conozcan en casa a los mejores del mundo”. Con entrada libre y gratuita hasta el 3 de abril, el público podrá disfrutar no solo de la competencia oficial, sino también de exhibiciones, shows, actividades recreativas y un espacio gastronómico con foodtrucks para toda la familia.

El Lago Ahumada es el resultado de un proyecto nacido del esfuerzo y la pasión de familias y deportistas de Villa Dolores. Diez años de trabajo, planificación y dedicación permitieron consolidar una infraestructura de primer nivel, abierta a deportistas de Argentina y del mundo.

Sobre la organización del evento Gabriela Mauvecin, comunicadora y organizadora general del Mundial, subrayó la magnitud del desafío: “Este es el primer Mundial Sub 17 que se hará en Argentina y tras muchos años de trabajo en silencio. Es muy grande la emoción y con el objetivo que mucha gente conozca la profesionalidad del deporte. Habrá actividades con sponsors, shows, sunsets, esquí adaptado y muchas actividades más en un entorno único”.

La conferencia también contó con la presencia de autoridades municipales, entrenadores, sponsors, medios de comunicación y deportistas destacados como Isabella Besso, Sara Gramática y Bautista Ahumada. “Estoy muy entusiasmado y con ganas de que llegue la fecha, estamos entrenando mucho para dar lo mejor. Será una experiencia tremenda e inolvidable junto a muchos deportistas de otros países”, expresó Bautista, último medallista panamericano junior 2025.

Con un paisaje privilegiado, infraestructura moderna y la calidez de su gente, Córdoba se prepara para recibir a más de 120 atletas juveniles de 30 países. Una semana a puro esquí náutico, adrenalina y competencia, en un entorno que combina naturaleza, deporte y comunidad.