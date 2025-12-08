Acompañado por la imagen de Evita, el Indio Solari le envió un emotivo mensaje a sus seguidores

El Indio Solari le envió un mensaje a su público en el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata volvió a convertirse este sábado en un territorio de comunión ricotera. Con el campo repleto y las tribunas ocupadas hasta arriba, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ofrecieron un show cargado de emoción y atravesado por un momento que definió la noche: el saludo del Indio Solari.

La banda venía avanzando con una lista que alternaba clásicos y momentos más introspectivos cuando, en la antesala de Flight 956, el estadio quedó a oscuras y apareció un video del Indio proyectado en las pantallas, junto a una imagen de Eva Perón.

“Hoy se cumplen 20 años de esta banda. Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia hizo que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden estar ahí en el escenario, pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy ahí con ustedes. Los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores públicos del planeta. Les mando un abrazo a todos y les agradezco mucho”, expresó el fundador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, y generó la mayor ovación de la noche.

La marcha peronista, presente en el recital

La impronta política atravesó distintos momentos del encuentro. El público aprovechó cada intervalo para descargar su bronca contra el gobierno de La Libertad Avanza con cánticos como “La Patria no se vende” y “El que no salta votó a Milei”.

En sintonía con esa mística popular, la marcha peronista sonó varias veces entre los presentes, que la entonaron con la misma naturalidad con la que flameaban las banderas ricoteras.

Una lista cargada de clásicos

La banda integrada por Gaspar Benegas, Pablo Sbaraglia y Deborah Dixon -entre otros- tocó a lo largo del concierto temas como "Flight 956", "Había una vez", "El charro chino" y "To beef or not to beef".

Además, el grupo interpretó clásicos ricoteros como "Todo preso es político", "Tarea fina", "Mi genio amor", "Mi perro dinamita" y "Juguetes perdidos". Como no podía ser de otra manera, el encuentro finalizó con el tradicional pogo de "Jijiji", que hizo vibrar cada rincón del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.