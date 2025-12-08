EN VIVO
Pronóstico del tiempo

Alerta extrema por tormentas en CABA y el conurbano: qué día llueve y hasta cuándo

Se esperan jornadas arduas en relación al clima en varias zonas de Argentina. El SMN indicó que habrá que sacar el paraguas en el AMBA.

08 de diciembre, 2025 | 15.16

El SMN indicó cómo será la semana entrante a nivel meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y alertó por lluvias a sus habitantes. Desde la entidad indicaron que este martes 9 de diciembre se presentarán precipitaciones por la tarde, con un 40% de probabilidades de chaparrones.

Este lunes 8 de diciembre se desarrolla con una temperatura moderada: la mínima arrancó en 19°C y la máxima llegará apenas a 26°C, lo que dará un respiro frente al calor de días anteriores. A lo largo de la jornada el cielo permanecerá mayormente cubierto y soplarán vientos del este. Estas condiciones anticipan el escenario meteorológico del martes, cuando se prevén lluvias durante la tarde y la noche.

Entre el miércoles y el jueves se espera un escenario de cierta inestabilidad, condición que también podría repetirse durante el fin de semana, cuando se estima al menos un 10% de probabilidad de lluvias. En cuanto a las temperaturas, los primeros días de la semana se mantendrán en valores templados, aunque el ambiente irá tornándose más cálido con el correr de las jornadas. A partir del jueves, las marcas máximas comenzarán a superar los 30°C y esta tendencia al ascenso se sostendrá durante el fin de semana. 

MÁS INFO

Alertas amarilla y naranja en varias zonas de Argentina

Las zonas que se encuentran bajo alerta naranja incluyen a Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En esos lugares, las tormentas arribarán después de varios días de calor extremo, con temperaturas superiores a los 35°C y sensaciones térmicas por encima de los 40 grados. Se esperan lluvias continuas y tormentas de distinta magnitud, con acumulados que irán de 80 a 120 milímetros. También existe la posibilidad de caída de granizo y las ráfagas de viento podrían llegar a los 90 km/h, sobre todo en áreas de Chaco y Formosa.

Por otra parte, en Formosa, Mendoza, Misiones y Neuquén el aviso es de categoría amarilla. En estas zonas se prevén tormentas de menor intensidad, aunque no se descarta la caída de granizo ni ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h. Además, en Santa Cruz continúa vigente una alerta amarilla por lluvias de diversa intensidad.

