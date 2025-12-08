Alerta extrema por tormentas en CABA y el conurbano: qué día llueve y hasta cuándo

Dan lluvia para esta semana en CABA.

El SMN indicó cómo será la semana entrante a nivel meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y alertó por lluvias a sus habitantes. Desde la entidad indicaron que este martes 9 de diciembre se presentarán precipitaciones por la tarde, con un 40% de probabilidades de chaparrones.

Este lunes 8 de diciembre se desarrolla con una temperatura moderada: la mínima arrancó en 19°C y la máxima llegará apenas a 26°C, lo que dará un respiro frente al calor de días anteriores. A lo largo de la jornada el cielo permanecerá mayormente cubierto y soplarán vientos del este. Estas condiciones anticipan el escenario meteorológico del martes, cuando se prevén lluvias durante la tarde y la noche.

Entre el miércoles y el jueves se espera un escenario de cierta inestabilidad, condición que también podría repetirse durante el fin de semana, cuando se estima al menos un 10% de probabilidad de lluvias. En cuanto a las temperaturas, los primeros días de la semana se mantendrán en valores templados, aunque el ambiente irá tornándose más cálido con el correr de las jornadas. A partir del jueves, las marcas máximas comenzarán a superar los 30°C y esta tendencia al ascenso se sostendrá durante el fin de semana.

Alertas amarilla y naranja en varias zonas de Argentina

Las zonas que se encuentran bajo alerta naranja incluyen a Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En esos lugares, las tormentas arribarán después de varios días de calor extremo, con temperaturas superiores a los 35°C y sensaciones térmicas por encima de los 40 grados. Se esperan lluvias continuas y tormentas de distinta magnitud, con acumulados que irán de 80 a 120 milímetros. También existe la posibilidad de caída de granizo y las ráfagas de viento podrían llegar a los 90 km/h, sobre todo en áreas de Chaco y Formosa.

Por otra parte, en Formosa, Mendoza, Misiones y Neuquén el aviso es de categoría amarilla. En estas zonas se prevén tormentas de menor intensidad, aunque no se descarta la caída de granizo ni ráfagas que podrían llegar a los 75 km/h. Además, en Santa Cruz continúa vigente una alerta amarilla por lluvias de diversa intensidad.