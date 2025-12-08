La Policía Federal de Brasil detuvo a dos efectivos militares acusados de filtrar información al Comando Vermelho, en el contexto de los megaoperativos hechos en Río de Janeiro en octubre pasado. El 3° Juzgado Especializado en Organización Criminal de Brasil emitió las órdenes de arresto para 11 efectivos y otras seis de allanamiento en lo que la Policía Federal llamó la Operación Tredo, con el objetivo de "desarticular" a un grupo de conscriptos identificados que les habrían facilitado datos de las operaciones militares de octubre a algunos jefes de la banda criminal.

La resolución llegó a partir de una investigación que se hizo después de la Operación Buzz Bomb, un operativo similar al de este lunes hecho en 2024, y reveló que un oficial de la Marina carioca suministraba y operaba drones para el Comando Vermelho. Algunos elementos recolectados en esa investigación permitieron reconocer a otros 17 militares que colaboraban de la misma manera.

La acción de hoy contó con el apoyo del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Corregiduría de la Policía Militar, que es la unidad de control interno y de disciplina de la fuerza. También participaron policías federales del Grupo de Investigaciones Sensibles (Gise) y de la Delegación de Represión a Estupefacientes (DRE). Las órdenes fueron expedidas por el 3° Juzgado Especializado en Organización Criminal.

Hasta el momento fueron capturas dos sargentos de la Policía Militar, uno de ellos perteneciente al mismo Bope, quien estaba a cargo de la designación de los equipos que fueron enviados en cada uno de los operativos en Río de Janeiro a finales de octubre, lo cual permitió a la banda criminal "acceder a información estratégica", tanto para dificultar como frustrar las acciones a las fuerzas de seguridad. A ambos detenidos les fueron incautados también tres vehículos y sus teléfonos celulares.

Según explicó la Policía Federal, el nombre de la operación se refiere al término "tredo", que en Brasil significa "traidor", es decir, aquel que "quiebra la confianza y actúa con falsedad y deslealtad", de acuerdo a la explicación de la fuerza. Los investigados deberán responder por organización criminal armada, corrupción activa y pasiva, tráfico de drogas, homicidio, porte ilegal de armas y violación de secreto funcional.

Qué fue la operación Buzz Bomb y cómo revelaron la colaboración de otros 11 militares con el Comando Vermelho

La Policía Federal detuvo, el 16 de septiembre de 2024, al cabo de la Marina brasileña Rian Maurício Tavares, a quien señalaron como operador de drones para el Comando Vermelho, además de entrenar a integrantes de la organización en el uso de esos equipos. La operación para detenerlo se llamó Buzz Bomb y se activó al revelar que algunos miembros del grupo usaban drones para atacar y controlar movimientos policiales que les afectaran.

Rian Maurício Tavares, el marino detenido por colaborar con el Comando Vermelho.

Las investigaciones empezaron después de que un ataque del Comando Vermelho, el 15 de febrero de 2024, en la zona oeste de Río de Janeiro. Ese día efectivos federales estaban en medio de un operativo judicial, cuando fueron recibidos a tiros en el Complejo da Penha. Cuatro vecinos resultaron heridos por esquirlas, sin gravedad, y fueron dados de alta médica. Para evitar una escalada del enfrentamiento, la Policía Federal suspendió temporalmente la operación en el lugar. Meses después se supo que el accionar de los criminales partió de la información que les facilitó el marino Tavares, detenido finalmente en septiembre.