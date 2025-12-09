El changuito presiona la inflación de moviembre: los productos de supermercados subieron hasta más de 3%

El INDEC dará a conocer este jueves del dato de inflación de noviembre, luego de que los precios comenzaran a recalentarse tras las tensiones cambiarias que se gestaron en la previa de las elecciones legislativas. El aumento, además de los ajustes en servicios públicos, se concentra en el rubro de alimentos y bebidas y artículos de primera necesidad, lo que pega con mayor crudeza en los hogares de menores ingresos. De acuerdo con el relevamiento de la consultora Analytica, el costo de la canasta de productos de supermercado de noviembre aumentó, dependiendo la provincia, por encima del 3%. El peso del changuito sobre la base de dos salarios promedio (dos ingresos para comparar en el caso de una familia tipo) se lleva más de un tercio de ese ingreso.

La canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque.

En noviembre, el costo del changuito tuvo mayores subas en provincias del norte como Formosa (3,3%), Santiago del Estero (3,2%), Salta (3,1%), Misiones (3,1%) y Jujuy (3,1%), junto con Entre Ríos (3,2%). Por otro lado, los incrementos más moderados se registraron en patagónicas como Santa Cruz (1,9%), Chubut (1,9%), Neuquén (1,8%) y Tierra del Fuego (1,8%), además de CABA (1,8%). "Cabe señalar que las provincias del sur tuvieron los mayores aumentos en octubre", recuerda el informe de la consultora.

Al interior de la canasta, se destaca el aumento en carnes como la picada común entre el 7% y 11% y la hamburguesa que presentó subas generalizadas entre el 4% y 6%, a excepción de Chubut (7,5%), Entre Ríos (3,4%), La Pampa (2,8%) y Neuquén (3,3%). En el caso de las galletitas de agua se registró una leve reducción del precio en 15 provincias, mientras que en el resto se mantuvo invariante. Las mayores caídas se registraron en Catamarca (-3,5%) y Tucumán (-1,7%).

Por otro lado, se destaca que el precio de la docena de huevos se mantuvo invariante en la mayoría de las provincias a excepción de Chubut (2,9%), Santiago del Estero (1%) y Tucumán (1%). "El changuito más costoso se encuentra en Santa cruz ($851.133), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($843.448), Tierra del Fuego ($838.037), Río Negro ($829.590) y Neuquén ($815.995)", señala el informe. Mientras la compra más económica se dio en CABA ($772.386), el interior de PBA ($769.883) y Misiones ($769.063).

Los mayores aumentos

Comparando los valores de la canasta respecto al 31 de octubre, los mayores aumentos absolutos se dieron en Formosa ($29.050), San Luis ($28.674) y Santiago del Estero ($28.674). Por otro lado, las provincias con las subas más bajas en $ fueron San Juan ($11.962), interior de PBA ($10.854) y Entre Ríos ($10.742). Además, registramos una reducción de $2.805 en la canasta de La Pampa al comparar con el último día del mes pasado.

"Entre las posibles causas en la dispersión de precios está la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados", explica Analytica.

Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,5%.

Esta situación contrasta con el caso del NEA, que tiene precios más económicos y los salarios también están un nivel más abajo. Pero el resultado es peor, el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado. Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte.