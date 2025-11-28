Epic Games regala Where Winds Meet: cómo descargarlo

La tienda digital Epic Games Store abrió el acceso al nuevo RPG de acción y mundo abierto Where Winds Meet de forma gratuita, apenas días después de su lanzamiento oficial. Con contenido cooperativo, ambientación wuxia y combates intensos, el juego promete una experiencia de rol profunda. Si querés sumarlo a tu biblioteca sin gastar un peso, te contamos cómo descargarlo en algunos minutos y qué parámetros tener en cuenta.

Cómo descargar Where Winds Meet gratis en Epic Games

Entrá a la página oficial del juego en Epic Games Store (o buscá “Where Winds Meet” desde la tienda). Iniciá sesión con tu cuenta de Epic (o creala si no la tenés). Hacé clic en el botón “Obtener” o “Get” — el juego se añadirá automáticamente a tu biblioteca sin costo. Luego, desde el cliente de Epic Games en tu PC, descargá e instalar el juego. Una vez instalado, ya podés comenzar a jugar: Where Winds Meet es free-to-play, por lo que no requiere pago inicial.

Qué es Where Winds Meet y por qué vale la pena probarlo

Where Winds Meet es un RPG de acción y mundo abierto inspirado en el wuxia chino , ambientado en la China del siglo X. Los jugadores asumen el rol de un joven maestro de la espada, con libertad para explorar ciudades, bosques, templos y múltiples regiones —más de 20 zonas distintas— en un mundo dinámico.

El juego permite personalizar a tu personaje, mezclar estilos de combate —cuerpo a cuerpo, armas tradicionales, habilidades místicas— e incluso jugar solo o en cooperativo con amigos.

Although ofrece micropagos cosméticos, la versión gratuita permite acceder a buena parte del contenido sin necesidad de gastar dinero.

Qué revisar antes de darle play