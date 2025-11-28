La insólita comparación de Trebucq entre Chiqui Tapia y Maduro: “Es”

El periodista Esteban Trebucq, reconocido hincha de Estudiantes de La Plata, no ocultó su furia tras la sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y a los titulares del club que le hicieron el pasillo de espaldas a Rosario Central. La insólita comparación que hizo entre el presidente de la AFA, Claudio "El Chiqui" Tapia y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El conductor analizó el fallo que suspende por seis meses al presidente de Estudiantes y aplica dos fechas de sanción a los jugadores para 2026. Según su visión, el dictamen carece de rigor jurídico y otorga un poder desmedido a la conducción de la AFA. "Ayer el Tribunal de Disciplina de AFA le dio una carta blanca a Chiqui Tapia y al señor Toviggino para que hagan lo que quieran", expresó Trebucq en diálogo con Radio Rivadavia.

Fue entonces cuando lanzó el paralelismo que generó polémica, comparando la obsecuencia del tribunal deportivo con el sistema judicial de Nicolás Maduro. "Como la Corte de Maduro. El tipo cualquier tropelía jurídica que hacía, le decían 'qué fenómeno, Maduro, siga, maestro'. Esto hizo ayer el Tribunal de Disciplina. A lo Maduro", disparó.

Para Trebucq, "así se ingresa en el autoritarismo"

Trebucq advirtió sobre la peligrosidad de fallar basándose en la "libre interpretación" y no en normas precisas. "Las infracciones tienen que ser cerradas... Vos no podés sancionar por la libre interpretación, porque así se ingresa en el autoritarismo", concluyó, marcando que la medida "no es contra Estudiantes, es contra el fútbol argentino".

Luego, explicó que el fallo podría sentar un precedente para futuras decisiones del Tribunal de Disciplina en el futuro, algo que miró con temor.