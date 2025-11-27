Convertí a ChatGPT en tu asistente de compras para este Black Friday en 5 pasos

El Black Friday suele ser un terreno fértil para ofertas, rebajas y comparaciones interminables y también para errores: precios inflados, ofertas engañosas, opciones desactualizadas. Para simplificar el camino, ChatGPT lanzó su función de “Shopping Research”, pensada para ayudarte a investigar, comparar y decidir con información confiable. Ya no necesitás abrir decenas de pestañas: con el asistente correcto, podés planificar tus compras de forma inteligente, ordenada y eficiente. Te mostramos cómo sacarle provecho en pocos pasos.

Paso 1: iniciá la herramienta de “Shopping Research”

Dentro de ChatGPT, activá la opción “Shopping Research” desde el menú (o empezá con una consulta como: “Quiero encontrar el mejor televisor 4K para Black Friday, con un presupuesto máximo de tanto.”). La IA comenzará a recopilar datos de distintas tiendas, modelos, precios y reseñas, y te devolverá varias opciones alineadas con lo que buscás.

Paso 2: definí tus criterios con claridad

Contá a ChatGPT qué necesitas: presupuesto, uso (hogar, trabajo, regalo), tamaño, marca preferida, urgencia. Cuanta más información le des, mejores recomendaciones te dará. La herramienta puede preguntarte de forma dinámica para ajustar los resultados a tus necesidades.

Paso 3: compará productos con ventajas y desventajas

La guía que genera incluye comparativas entre modelos —especificaciones, precios, ventajas y límites— lo que te ayuda a evaluar objetivamente qué conviene. Ideal cuando hay muchas opciones similares.

Paso 4: evaluá costo-beneficio y alertas de oferta real

Especialmente en Black Friday, no todas las “ofertas” son convenientes. ChatGPT puede ayudarte a revisar el historial de precios, identificar descuentos reales y alertar cuando un precio parece inflado en relación con el promedio.

Paso 5: priorizá lo esencial: lista según necesidad y presupuesto

Podés pedirle que arme una lista priorizada: primero lo imprescindible, luego deseables. Así evitás gastar de más en compras impulsivas y mantener el control del presupuesto.

Por qué usar ChatGPT como tu asistente de compras este Black Friday