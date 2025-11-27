Un famoso cocinero cruzó a Paulina Cocina y se armó el escándalo: "No sabe"

Un cocinero cruzó fuerte a Paulina Cocina y explotaron las redes.

Un video difundido en la cuenta de Twitter La Chancha y Los 20 desató un cruce inesperado con Paulina Cocina. En la publicación, que no aclara su fecha de origen ni si corresponde a un fragmento real, se escucha a un hombre consultar: “Paulina, ¿es mito o realidad que si hervís desde agua fría el líquido toma el sabor de lo que estás sirviendo y si hervís desde agua caliente no?”. Frente a esto, la influencer responde: “Sabés que no sé”.

Tras ese intercambio, el canal mostró a uno de sus cocineros opinando con dureza mientras preparaba un brócoli. “Ustedes piensen algo. Me llamó la atención mucho cuando pasó esto con esta muchacha”, comenzó. Y siguió: “La sopa es un alimento que se toma desde el periodo paleolítico. Es cuando el hombre no sabía lo que eran los pelos de los huevos. Él se dio cuenta que si ponía agua caliente y alimentos, el agua tomaba el sabor. Millones de años después, esta influencer no sabe y no se da cuenta cómo razonarlo”.

El cocinero continuó con su crítica: “Es tan básico como eso. Para que se den una idea: imagínense que en ese momento no había canjes como ahora. El tipo tenía que agarrar piedritas, ponerlas al fuego o al sol, tapaba los alimentos y ponía agua ahí. había que laburar. Me sorprende como una persona que tiene libros, cursos y es referente de la cocina de la casa no pueda responder una pregunta básica como esa. Ya vendrán los haters con los comentarios”.

La fuerte publicación contra los seguidores de Paulina Cocina

Luego de la repercusión que generó el video, la cuenta La Chancha y Los 20 publicó un mensaje dirigido a los seguidores que defendieron a la influencer. “Cómo amanecieron las haditas de Paulina?”, escribieron, para luego agregar: “Ayer se nos llenó de chicos con nombres que dicen HAGOV en demasía (que alguien nos explique qué sería eso. Somos viejos meados)”.

El hilo continuó con más mensajes irónicos: “Después, chicas con flequillo y axilas peludas diciendo ‘jajaja los re domaron con los comentarios’”. Y cerró con un descargo directo hacia quienes comentaron indignados: “No vengas a comentar. Porque nos das más visibilidad… Y te juega en contra a vos. (…) Aca hay un cm que tiene tiempo de sobra, al que le pagan para boludearte. Imaginate lo divertido que es. Así que mientras más saltes (porque en todas saltás), mejor $$”.