Tiene solo 90 habitantes y una capilla del siglo XIX: el pueblo de San Luis ideal para conocer en el verano 2026

La localidad de San Jerónimo, del Departamento Juan Martín de Pueyrredón, ubicado en la provincia de San Luis, se posiciona como una de las grandes opciones que el turismo nacional ofrece para este verano 2026. Este pueblo se sitúa en la intersección de la Ruta Provincial N°3 y la Ruta Nacional N° 147, a tan sólo 25 kilómetros de la ciudad de San Luis, capital de la provincia. Este pueblo presenta grandes cualidades para los turistas como son el desierto de sal y las aguas termales, las cuales son conocidas por sus increíbles beneficios termo-minerales, brindando acciones terapéuticas tónicas, reconstituyentes y virilizantes.

Este lugar también es conocido por ser frecuentemente visitado por niños con enfermedades linfáticas y diatésicos, quienes buscan aprovechar los beneficios que las termas con sus 39°C de temperatura generan.

Gracias a su baja cantidad de habitantes, San Jerónimo se decanta como una de las mejores alternativas para disfrutar la naturaleza en paz y tranquilidad, pudiendo aprovechar el aire fresco y los paisajes que rodean a la localidad, aportando una excelente combinación de atractivo panorámico y calma, lo cual la vuelve predilecta para visitar en familia.

Este lugar pertenece al Circuito Turístico de las Termas y Salinas, una región turística que se caracteriza por la belleza escénica que brindan las inmaculadas salinas complementándose con las propiedades relajantes y curativas del termalismo. Este circuito conocido por sus blancos deslumbrantes, sus aguas curativas, su relax y la satisfacción que genera a los turistas, invita a quienes lo visitan a disfrutar de unas vacaciones totalmente diferentes, en las cuales el comfort y la falta de preocupaciones sean moneda corriente.

El circuito tiene su inicio en la ciudad de San Luis para luego desplegarse hacia el sur a través de la autopista de las Serranías Puntanas, desembocando en las Salinas del Bebedero, las cuales son lagunas salubres que en épocas invernales mutan en un increíble desierto blanco cuya superficie cubre 5 kilómetros de ancho por 15 de largo, en las cercanías de las salinas nos podremos encontrar con las Termas de Balde, las cuales brindan agua no contaminada que posee fascinantes propiedades terapéuticas. Finalmente, las Termas de San Jerónimo le dan el toque final a este maravilloso recorrido para toda la familia.

Fiesta de San Jerónimo

Este pueblo también cuenta con una fiesta patronal, la misma se celebra cada 30 de septiembre, conmemorando el día del pueblo en honor al Santo Patrono San Jerónimo, cuyo nombre bautiza a la localidad, de la que hasta el momento se desconoce la fecha exacta de fundación.