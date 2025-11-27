Un paraíso natural oculto: el destino argentino con siete cascadas, ideal para el verano

El verano se vaticina muy caluroso, motivo por el que los destinos con playa o ríos serán de los más elegidos para las vacaciones. Esto genera que muchos de los destinos populares tengan una sobrepoblación y no sean tan disfrutables. Por eso, es clave conocer los lugares en donde se puede disfrutar de la gente sin sufrir por la aglomeración.

Para la gente que desee unas vacaciones rodeados de naturaleza, con sitios donde refrescarse y alejado de los puntos más turísticos, existe un destino en San Luis que destaca por su encanto natural. Se trata de Los Molles, un destino ubicado al norte de la provincia de San Luis, dentro del departamento de Junín y a pocos kilómetros de la villa turística de Merlo. Su cercanía con este punto tan conocido hace que haya gran variedad de alojamientos y opciones gastronómicas sin tener que rodearse de una gran cantidad de turistas.

El principal atractivo de Los Molles radica en su belleza natural: ríos, sierras y playas están dispersas a lo largo de la localidad para ofrecer un entorno de relax. Entre sus sitios más conocidos se encuentra los Siete Saltos, un conjunto de cascadas escalonadas que forman piletas naturales donde muchos visitantes aprovechan para refrescarse. Lo mejor es que el acceso es fácil para ir con niños.

Por otro lado, para quienes quieran hacer actividad física, hay muchos senderos que llevan a miradores imponentes y arroyos escondidos donde se puede pasar todo el día. Antes de empezar una de estas caminatas, es crucial consultar por los niveles de dificultad, ya que no todas son aptas para personas con un nivel principiante en trekking.

Cómo llegar a Los Molles

Tal como se mencionó antes, Los Molles se encuentra a unos pocos kilómetros de Merlo, uno de los puntos más turísticos de la provincia puntana. Entonces, su llegar a destino es bastante sencillo: desde San Luis capital, hay que tomar la Ruta Provincial 20 en dirección a Merlo. Desde ahí, seguir las indicaciones hacia Los Molles, que solo requiere continuar unos pocos kilómetros hacia el norte por la misma ruta, que está 100% asfaltada.