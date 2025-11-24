Un paraíso en el bosque: la ciudad de la Patagonia con los lagos más transparentes, ideal para una escapada de verano

Villa La Angostura es un lugar lleno de paisajes idílicos.

Argentina es uno de los países del mundo que mayor variedad y cantidad de paisajes tienen y uno de los más imponentes se encuentra en el sur, lleno de lagos cristalinos y montañas nevadas. Esta conocida ciudad de la Patagonia se convierte en una opción ideal para aquellos que quieren desconectar y vincularse con la naturaleza.

Se trata de Villa La Angostura, una ciudad ubicada en el sur de la provincia de Neuquén, dentro de la Patagonia argentina, a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada de bosques andinos. Puede llegarse en auto por la Ruta Nacional 40, tanto desde Bariloche (a unos 80 km) como desde San Martín de los Andes (a unos 105 km por el Camino de los Siete Lagos). También recibe vuelos a través del aeropuerto de Bariloche, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del país.

Qué lugares visitar en Villa La Angostura

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran el Parque Nacional Los Arrayanes -famoso por su bosque único de árboles color canela-, el lago Correntoso, el lago Espejo y el cerro Bayo, un centro de esquí que también ofrece actividades de verano como trekking y mountain bike. La ciudad se destaca por sus playas lacustres, senderos de montaña, paseos embarcados y gastronomía típica patagónica, especialmente ahumados, chocolates y cervezas artesanales. Es un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza, descanso o deportes al aire libre durante todo el año.

Villa la Angostura.

Su cercanía con otras localidades turísticas la hace aún más atractiva: se puede visitar Bariloche en pocas horas o recorrer el Camino de los Siete Lagos hasta llegar a San Martín de los Andes, disfrutando de miradores y lagos cristalinos. Villa La Angostura es una ciudad pintoresca y tranquila, con arquitectura en madera y piedra, calles arboladas y un ambiente familiar. Su combinación de naturaleza, servicios turísticos y entorno acogedor la convierte en uno de los destinos más encantadores de la Patagonia.

Villa la Angostura.

Para una escapada rápida: la localidad que queda a una hora y media de Buenos Aires

Buenos Aires ofrece una gran variedad de sitios ideales para una escapada y uno de los más recomendados es Carlos Keen: un destino perfecto para quienes desean desconectarse entre paisajes tranquilos y buena gastronomía. Este pequeño pueblo bonaerense se destaca por sus antiguas construcciones de adobe y ladrillo, que hoy funcionan como restaurantes y pulperías donde se sirven comidas típicas. Es un punto imperdible para probar asados tradicionales, pastas caseras, embutidos artesanales y dulces regionales en un entorno rústico y relajado.