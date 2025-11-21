La escapada de fin de semana para los verdaderos materos: la mayor fiesta del mate del mundo.

Este fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional, las propuestas gastronómicas y culturales explotan por todos los rincones del país. Misiones no se queda atrás, sino que Posadas vivirá Matear, la mayor fiesta del mate de la Argentina, y se podría decir que del mundo. Con entrada gratuita, esta celebración convoca a más de 50 marcas de yerba y 35 yerbateros, todos unidos para celebrar uno de los mayores orgullos de los argentinos: el mate.

El evento se da en la previa al Día Nacional del Mate, que cae el 30 de noviembre, es decir, la celebración se llevará a cabo este sábado 29. Será a partir de las 18 horas en el Parque Paraguayo, y organiza el Instituto Nacional de la Yerba Mate. En este sentido, el ente habló sobre la fiesta en su sitio web: "Más de 30 empresas y cooperativas con sus marcas, variedad de sabores e innovación, música en vivo y cientos de materos, provenientes de distintos lugares de la zona productora, confluirán en la tarde noche del sábado 29 de noviembre en el Parque Paraguayo de la ciudad de Posadas, en la feria MATEAR 2025, para celebrar el Día de la Infusión Nacional".

Posadas celebra Matear, la mayor fiesta del mate del mundo.

Y explica: "Todo esto, de la mano de los propios emprendedores. Además, en el lugar, donde también se realizará la Feria de Turismo de Misiones, habrá patio matero, complementos para disfrutar de la infusión, gastronomía, charlas con sommelier, música en vivo, artesanías y muchos otros productos". En este sentido, estarán presentes marcas de producción familiar, grandes yerbateras, sellos innovadores y agroecológicos, entre muchísimos otros.

¿Cuáles son las marcas de yerba que participan?

50 marcas de yerba formarán parte de Matear 2025, uno de los eventos más esperados por los materos del país e, incluso, de países hermanos como Uruguay y Paraguay, cuya tradición matera es también muy fuerte. A continuación te compartimos el listado de los sellos que formarán parte de esta maravillosa fiesta, que rinde homenaje a la infusión preferida de los argentinos: