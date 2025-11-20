La escapada ideal para el fin de semana: los dos pueblos escondidos cerca de CABA que deberías visitar

La escapada ideal para el fin de semana: los dos pueblos escondidos de cerca de CABA que deberías visitar

Llega el último fin de semana largo del año y es la oportunidad ideal para disfrutar de una escapada. En Buenos Aires hay dos pueblos claves para los que buscan descansar rodeados de naturaleza e historia sin viajar tanto: Santa Coloma, en el partido de Baradero, y Vuelta de Obligado, San Pedro.

Escapada histórica a Baradero o San Pedro: qué se puede hacer

Santa Coloma y Vuelta de Obligado se presentan como las dos opciones perfectas para hacer una escapada durante el fin de semana por Día de la Soberanía Nacional, ya que combinan la esencia del interior bonaerense con sus caminos de tierra, el aire sereno y rincones llenos de historia.

Santa Coloma es el destino ideal para quienes buscan desconectar de la rutina en un entorno lleno de calma, ya que no hay ruidos fuertes, ni apuros. Es un pueblo rural de 200 habitantes ideal para caminar o recorrer en bicicleta sus calles y sus campos eucaliptos. Los visitantes pueden descubrir casas de ladrillo antiguo, portones de hierro forjado y patios cubiertos de parras

Santa Coloma es ideal para quienes buscan desconectar de la rutina

Durante los fines de semana los habitantes venden dulces caseros, embutidos y pan recién horneado. La localidad nació en torno a la estación del ferrocarril y a la capilla de Santa Coloma, actualmente continúa en crecimiento. “Nos queremos superar todos los días, estamos trabajando para ampliar la oferta gastronómica con las comidas típicas de la zona. Para el próximo verano vamos a sostener una oferta turística variada, para un día o escapadas de fin de semana”, explicó Roque Alberto Sotto, delegado de Santa Colomba.

A pocos kilómetros de Santa Coloma, se encuentra Vuelta de Obligado con un paisaje único frente a las veras del Paraná. Es un lugar perfecto para los amantes de la historia, ya que es el icónico lugar donde ocurrió la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, histórico día en el que las fuerzas conducidas por Juan Manuel de Rosas enfrentaron a las escuadras anglo-francesas que pretendían navegar libremente por el río que se conmemora cada 20 de noviembre.

Para los fanáticos de la historia argentina no hay mejor opción para celebrar el Día de la Soberanía Nacional que este destino: durante el fin de semana se realiza un acto conmemorativo en el que flamean banderas y se escuchan marchas patrias. Además, se encuentra el Parque Histórico Natural Vuelta de Obligado y se pueden conocer los eslabones de cadenas que, aparentemente, fueron utilizadas en aquella época para cortar el paso de los barcos extranjeros.

Vuelta de Obligado tiene los históricos los eslabones de cadenas que, aparentemente, fueron utilizadas en el histórico día

Más allá de la historia, Vuelta de Obligado también invita a disfrutar de la naturaleza. Sus barrancas ofrecen miradores perfectos para contemplar el río en calma, mientras pescadores esperan con paciencia el pique del dorado o la boga. Si vas en familia podés disfrutar de un picnic bajo los árboles.

El lugar cuenta con campings, paradores y senderos que permiten recorrerlo sin apuros. Algunos locales ofrecen paseos en lancha, visitas guiadas y propuestas gastronómicas que rescatan los sabores regionales como empanadas de pescado, pastelitos fritos y licores artesanales. En los días claros, las bandadas de garzas cruzan el cielo como un recuerdo vivo de la libertad que siempre caracterizó al Paraná.