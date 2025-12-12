Colapinto no pudo sumar puntos con el A525.

La Fórmula 1 llegó a su fin el domingo pasado, cuando Max Verstappen se hizo con la victoria en el GP de Abu Dhabi, aunque la corona finalmente se la quedó Lando Norris por la ínfima diferencia de dos puntos. Mientras que en McLaren cerraban una temporada inolvidable con la conquista de los dos campeonatos, Franco Colapinto y Pierre Gasly celebraban el hecho de no tener que volver a competir con el A525.

Y es que Alpine tuvo una temporada bastante gris con el monoplaza, que falló desde su diseño por la aerodinámica y la falta de potencia del motor Renault, motivo por el que en 2026 pasará a ser motorizado por Mercedes. De hecho, en la última comunicación por radio con su ingeniero en el Circuito Yas Marina, Gasly agradeció por el esfuerzo, pero pidió, a modo de broma, que mantengan el A525 alejado de él.

Sin embargo, el piloto argentino fue un poco más allá, dado que publicó una serie de fotografías de lo que fue la última fecha del año, con la primera imagen del A525 y la canción “Olvídala” de Los Palmeras de fondo. “Chau 2025. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026. Gracias equipo por esta primera temporada juntos”, escribió Colapinto, que también aprovechó para felicitar a Norris por el campeonato.

El posteo del pilarense generó diversas reacciones en los comentarios de su Instagram, donde los usuarios celebraron la elección musical con frases como “La canción lo es todo” o “@lewishamilton se despertó y tuvo que escuchar esta canción en el feed, qué cosa maravillosa”. No obstante, el que fue más allá fue Bizarrap, que escribió: “Espectacular, al desarmadero el A525. Vamos ahora, eh”.

Las vacaciones de Colapinto de la F1

A pesar de los informes iniciales, Franco Colapinto finalmente no vio acción esta semana en las prácticas de postemporada que se realizarán en el Circuito Yas Marina, por lo que quedó inmediatamente liberado para iniciar sus vacaciones tras el GP de Abu Dhabi. No obstante, antes de ello, Alpine publicó un video en el que el argentino charlaba con su compañero sobre sus planes para el verano y adelantaba que planea volver a la Argentina para pasar las fiestas y estar con su familia y amigos.

Colapinto está confirmado para Alpine en 2026.

“Yo me vuelvo a casa con mi familia y amigos. Año Nuevo, Navidad y pasar tiempo allá, resetear, un poco de verano, así puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa. Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”, afirmó el argentino. Además, invitó a Pierre a visitar Argentina, pero el piloto galo respondió que tiene planes para pasar el invierno europeo en Francia e Italia con su familia, aunque reconoció que le encantaría conocer Buenos Aires.