Doohan tampoco sumó puntos en la temporada.

A mediados del año pasado, tras el anuncio de que no iba a renovarse el contrato de Esteban Ocon, Alpine presentó a Jack Doohan como su nuevo piloto para este 2025 para completar la dupla con Pierre Gasly. No obstante, para ese entonces Flavio Briatore todavía no formaba parte del equipo galo y, con su regreso a la Fórmula 1 y el debut de Franco Colapinto en Williams, la imagen del oceánico comenzó a debilitarse poco a poco.

De hecho, el piloto australiano fue puesto a prueba por el empresario italiano en el GP de Abu Dhabi 2024, donde se dio su debut en la máxima categoría y los resultados no impresionaron a Briatore, que a inicios de enero contrató al argentino como piloto de reserva. Como resultado, la presión sobre Doohan aumentó considerablemente y sus errores lo hicieron perder su asiento tras el GP de Miami, cuando se anunció a Colapinto como su reemplazante.

Si bien el oceánico se mantuvo dentro de la estructura de Alpine y la idea era que continue desarrollándose como piloto en las prácticas con monoplazas anteriores, paulatinamente comenzó a perder terreno con Paul Aron y sus chances de volver a la F1 comenzaron a esfumarse. Tal es así que, de acuerdo con un reciente informe de Motorsport, Doohan se convirtió en una incorporación de último minuto para los test de la Súper Fórmula Japonesa.

Según la información publicada por el medio especializado, el australiano participará de las sesiones de prueba en el Circuito de Suzuka y, en caso de que surja un asiento para competir en Japón, abandonaría su puesto en Alpine. “Doohan parece casi seguro para competir en Super Formula la próxima temporada, mientras busca reconstruir su carrera”, escribieron en Motorsport.

Además, se reveló que Jack podría hacer dupla con Luke Browning, quien reemplazó a Colapinto en Williams como piloto de reserva tras su partida a la sede de Enstone. Sin lugar en el equipo inglés por la presencia de Alex Albon y Carlos Sainz, el británico pasaría una temporada en Toyota para continuar con su desarrollo antes de tener una oportunidad de debutar en la máxima categoría, una fórmula que es muy utilizada por la academia de Red Bull.

Doohan corrió siete carreras como compañero de Gasly.

Colapinto, sin postemporada en la F1

A pesar de que inicialmente algunos medios habían indicado que Franco Colapinto iba a estar en las prácticas de postemporada con Alpine, esta semana finalmente se confirmó que no será así. Mediante sus redes sociales, el equipo galo confirmó que solamente Pierre Gasly y Kush Maini iban a quedarse en el Circuito Yas Marina para probar los neumáticos de Pirelli para 2026, mientras que el argentino quedó libre para disfrutar de sus vacaciones.