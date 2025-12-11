Tras quedar libre de River, Enzo Pérez fue ofrecido a otro grande argentino

Marcelo Gallardo ya le comunicó de que quedará libre de River.

Hace unos días, River hizo oficial el rumor de que Enzo Pérez no va a renovar su contrato después de que se diera una charla mano a mano con Marcelo Gallardo en la que le notificó de que no le encontraba condiciones para sumar minutos en cancha de cara a la temporada 2026. Esto provocó que el volante quede libre y que comience a pensar en el futuro de su carrera. De esta manera es como surge la posibilidad de que haya sido ofrecido a otro club grande del fútbol argentino.

"Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, gracias Enzo", expresó la cuenta del "Millonario" en sus redes sociales para decretar el final del ciclo. Una decisión que está motivada por la decisión de generar una renovación dentro del plantel y que provocará que Marcelo Gallardo salga a buscarle un reemplazante en el mercado de pases. Mientras que el jugador entrena por su cuenta y analiza las propuestas que tiene a su alcance para extender un tiempo más su carrera.

También tiene una oferta de Instituto de Córdoba

Esto provocó que sumerja a la superficie una noticia bastante inesperada. "Enzo Pérez es uno de los jugadores que Marcelo Moretti le ofreció a Damián Ayude para reforzar a San Lorenzo", señaló el periodista Cristian Camino en TNT Sports. Lo particular de este rumor que surge en medio de un contexto más que complicado para el conjunto de Boedo, debido a que muchos jugadores del plantel podrían marcharse ante la falta de pago luego de que decidiera adelantar las vacaciones después de no pudieran realizarse estudios médicos por la ausencia fondos para pagarle al centro médico que se había contratado.

Por otro lado, la incorporación del volante central también es algo complicada de afrontar porque el Ciclón primero debe levantar 14 deudas que le provocaron una inhibición para sumar fichajes que la FIFA le colocó. Se estima que el club deberá desembolsar una cifra de 4 millones de dólares para calmar los reclamos. De momento, el dinero no se encuentra disponible en la cuenta bancaria de la institución y se espera que se materialice por medio de una venta de algún integrante del plantel. De hecho, River se interesó por Elías Báez y le respondieron que lo venden por medio de una cifra similar a las deudas contraídas.

Tampoco hay que descartar que Enzo Pérez continúe con su carrera como jugador profesional en Deportivo Maipú de Mendoza, que fue el club que le entregó la chance de debutar. Otro interesado es Instituto de Córdoba por medio de Daniel Oldrá, que lo llamó de manera formal para comunicarle que tiene un lugar dentro de su plantel y que le puede aportar bastante con su experiencia. Una comunicación que se dio porque ambos se conocen por haber estado juntos en el conjunto mendocino que milita en la Primera Nacional.

La prioridad en el mercado de pases

A pesar de que el registro de incorporaciones se encuentra cerrado, River está bastante activo en lo que es llamados y consultas sobre jugadores que le interesan a Marcelo Gallardo para darle un salto de calidad a su plantel. Lo que se desprende que la prioridad es sumar un volante central por encima de cualquier otro puesto. Es por ello que se mantienen negociaciones formales con Atlético Mineiro por la ficha de Fausto Vera, que es serio candidato a ser la primera cara nueva de la temporada 2026. Su incorporación se daría por medio de un préstamo con cargo alto y una opción de compra de 5 millones de dólares.